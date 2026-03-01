Restaurangchef med HR - Ansvar
Bramsburgers AB / Kockjobb / Uppsala Visa alla kockjobb i Uppsala
2026-03-01
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bramsburgers AB i Uppsala
, Stockholm
, Huddinge
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker en restaurang chef till våran enhet i Uppsala som sköter restaurangen till 75% av sin tjänst. Resterande 25% kommer vara ägnad åt en HR-roll.
Arbetsuppgifter som restaurang chef:
Leda och fördela det dagliga arbetet i restaurangen.
Schemaläggning
Upprätthålla struktur, tempo och effektivitet.
Vara operativt närvarande under högbelastade tider.
sköter all inköp till restaurangen.
Följa upp daglig försäljning, nyckeltal och resultat.
Ansvara för personalkostnader och råvarukostnader.
Arbeta aktivt med svinnkontroll och lageroptimering.
Delta i budgetarbete och arbeta mot uppsatta lönsamhetsmål.
Leda, coacha och utveckla skiftledare och medarbetare.
Säkerställa effektiv kommunikation mellan kök och servering.
Skapa en prestationsinriktad och positiv arbetsmiljö.
Säkerställa hög kundnöjdhet och servicekvalitet.
Hantera kundklagomål professionellt och lösningsorienterat.
Arbetsuppgifter som HR - Ansvarig:
Delta i och ansvara för rekrytering vid behov.
Säkerställa korrekt bemanning och effektiv schemaläggning.
Ansvara för introduktion av nyanställda.
Genomföra utvecklings- och uppföljningssamtal.
Hantera personalärenden och arbetsrättsliga frågor.
Främja en sund och professionell arbetskultur.
Hantera personaldokumentation, frånvaro och semesteradministration. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: skhlm@brams.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bramsburgers AB
(org.nr 559294-4994)
Väderkvarnsgatan 28c (visa karta
)
753 29 UPPSALA Arbetsplats
Brams Burgers Jobbnummer
9769679