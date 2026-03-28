Restaurangchef
2026-03-28
Som restaurangchef på Tullhomen får du en nyckelroll i att bygga upp helheten från dag ett - från stämning och tempo i matsalen till hur service och kök samspelar. Du tar ansvar för att skapa en elegant men avslappnad upplevelse där värme, precision och energi sitter i detaljerna, och där musiken och atmosfären är lika självklara delar som maten.
Du leder och formar serviceteamet genom rekrytering, onboarding och kontinuerlig träning, och sätter rutiner och standarder som gör att varje gäst känner sig sedd och välkommen - med en service som är varm men spetsig. Mat- och dryckeskombinationen är central i konceptet, och din sommelierkompetens blir en viktig del i att lyfta rotisserie- och steakhouseupplevelsen genom vin, cocktails och ett genomtänkt dryckeskoncept.
Det här är rollen för dig som vill vara med och skapa något nytt, driva utveckling framåt och bygga en kultur där professionalism och familjär känsla går hand i hand.
Tullhomen är ett helt nytt rotisserie & steakhouse med franska influenser som öppnar i maj 2026. Grunden är rotisserie och perfekt tillagat kött med klassiska tillbehör. Menyn är bredare: förrätter, några à la carte-rätter och dessertklassiker ger kreativt utrymme och variation.
Atmosfären är elegant men avslappnad, varm men cool. Musiken är en självklar del av upplevelsen, precis som samspelet mellan kök och matsal. Restaurangen har ca 65 sittplatser inomhus och 50 utomhus, och delar av köket är öppet.
I rollen ansvarar du för:
Leda och utveckla serviceteamet, från rekrytering och onboarding till utbildning och uppföljning
Säkerställa att varje gäst får en upplevelse med värme, precision och elegans
Skapa rutiner och standarder för service och gästbemötande
Ansvara för kombinationen av mat och dryck, inklusive vin, cocktails och dryckeskoncept
Vara en inspirerande ledare, coach och förebild för teamet
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom restaurangservice
Har sommelierkompetens eller motsvarande kunskap om vin och dryck
Har ett genuint intresse för mat och gastronomi
Är pedagogisk, tydlig och van att coacha ett team
Kan skapa balans mellan värme, familjär känsla och hög servicekvalitet
Är lösningsorienterad och trivs med att driva utveckling från start
Vi erbjuder:
Bygga upp servicen från start - stort mandat att sätta rutiner, standarder och servicekultur inför öppning i maj 2026.
Nyckelroll med verkligt inflytande över gästupplevelsen, tempot i matsalen och samspelet mellan kök och servis.
Ett koncept där mat & dryck är i centrum - arbeta aktivt med vin, cocktails och dryckeskombinationer som lyfter helheten.
Forma och utveckla ett starkt team - ansvar för rekrytering, onboarding, utbildning och kontinuerlig coaching.
En varm men ambitiös miljö - elegant och avslappnad atmosfär där musik, energi och detaljer är en självklar del av upplevelsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
E-post: rekrytering@tullholmen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Tullholmen AB
(org.nr 559542-9589)
Leopold Nygrens Promenad 16-18 (visa karta
)
652 11 KARLSTAD Arbetsplats
Tullholmen Rotisserie & Steakhouse Kontakt
Anders Julin rekrytering@tullholmen.se 073-5281427 Jobbnummer
9825462