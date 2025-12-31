Restaurangchef
2025-12-31
Om Brunchoteket
Brunchoteket är en populär mötesplats där vi kombinerar god mat, härlig stämning och personlig service. Vi serverar brunch och comfort food med kvalitet i en modern och avslappnad miljö. Nu söker vi en driven restaurangchef som vill ta ansvar för driften och utveckla vår verksamhet tillsammans med vårt team i Helsingborg.
Om rollen
Vi söker en restaurangchef från och med den 1/4 2026.
Som restaurangchef har du det övergripande ansvaret för att restaurangen fungerar som helhet - både operativt och administrativt.
Ledarskap och drift
• Leda och motivera personalen i både kök och servering.
• Säkerställa att gästerna får bästa möjliga upplevelse.
• Ansvara för schemaläggning, bemanning och introduktion av ny personal.
• Stötta skiftledare och medarbetare i det dagliga arbetet.
Ekonomi och administration
• Följa upp försäljning, resultat och kostnader.
• Ansvara för budget, inköp och lagerkontroll.
• Hantera beställningar, leverantörskontakter och administrativa rutiner.
Utveckla och bygga relationer
Som restaurangchef på Brunchoteket i Helsingborg kommer du inte bara att ansvara för den dagliga driften - du blir också en nyckelperson i att utveckla verksamheten och bygga starka relationer både internt och externt.
Du arbetar nära både personalen och gästerna för att skapa en positiv och inspirerande kultur. Det innebär bland annat att du:
• Aktivt utvecklar enheten i Helsingborg - både verksamhetsmässigt och personalmässigt.
• Bygger långsiktiga relationer med gäster, leverantörer och samarbetspartners.
• Skapar engagemang och teamkänsla bland medarbetarna.
• Driver förbättringar inom service, kvalitet och gästupplevelse.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av ledarskap inom restaurang eller café.
• Är strukturerad, stresstålig och har öga för både människor och siffror.
• Har förståelse för ekonomi, planering och personalansvar.
• Är en tydlig ledare med positiv energi och stort engagemang för service.
Vi erbjuder
• En möjlighet att påverka och utveckla en växande verksamhet.
• Ett engagerat team med god stämning.
• Konkurrenskraftiga villkor och chans till utveckling inom företaget.Publiceringsdatum2025-12-31Så ansöker du
Skicka CV, personligt brev och referenser till: aylin@brunchoteket.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: aylin@brunchoteket.com Omfattning
Arbetsgivare
Brunchoteket Lindholmen AB (org.nr 559537-4983)
(org.nr 559537-4983)
Lindholmsallen 22 A
417 56 GÖTEBORG
)
Jobbnummer 9666651
9666651