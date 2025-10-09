Restaurangchef
Rekryteringsgruppen i Stockholm AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rekryteringsgruppen i Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Rekryteringsgruppen söker en restaurangchef till vår kund som är en populär och framgångsrik restaurangkedja med ett 40-tal restauranger belägna i hela landet. Nu öppnar dom upp tre nya restauranger i Stockholm. Denna roll är perfekt för dig som har gillar ledarskap, har sinne för service och är passionerad för mat och till att ge den bästa gästupplevelsen.
Ansvarsområden Ansvara för daglig drift och säkerställa hög servicenivå.
Personalansvar inklusive rekrytering, utbildning och schemaläggning.
Upprätthålla hög standard för hygien och säkerhet i enlighet med gällande riktlinjer.
Kvalifikationer och Erfarenheter Flera års erfarenhet av ledande position inom restaurang eller liknande bransch.
Starkt affärsmannaskap med beprövade färdigheter i ekonomisk uppföljning.
God förståelse för kundservice och förmåga att hantera kundrelationer effektivt.
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift.
Personliga Egenskaper Ledarskap: Förmåga att inspirera och leda ett team mot gemensamma mål.
Problemlösare: Analytisk och skicklig på att snabbt identifiera och lösa problem.
Kommunikativ: Stark och tydlig kommunikation med både personal och gäster.
Flexibel: Anpassningsbar till förändringar och varierande arbetsförhållanden.
Vår kund erbjuder En välplanerad onboarding där man får upplärning av andra restaurangchefer i koncernen.
Stora möjligheter att utvecklas internt genom olika trainee-program.
Kollektivavtal
Anställningsform: Heltid som tjänsteman
Tillträde: Löpande
Arbetstider: Varierande, inklusive kvällar och helger
Lön: Individuell lönesättning och en bra bonusmodell baserad på uppnådda mål.
Plats: Stockholm
Är du redo för nästa steg i karriären och vill spela en nyckelroll i en dynamisk och inspirerande miljö? Skicka in din ansökan via vår rekryteringsplattform. Vi ser fram emot att höra från dig!
Observera att vi endast accepterar ansökningar via vår rekryteringsplattform.
Sökord: restaurangchef, ledarskap, gästservice, Stockholm, restaurangjobbOm Rekryteringsgruppen
Rekryteringsgruppen etablerades 2001 och är ett auktoriserat bemanningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Vi levererar personal till flera branscher inklusive restaurang, industri och kontor. För mer information, vänligen besök vår hemsida på www.rekryteringsgruppen.com. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekryteringsgruppen i Stockholm AB
(org.nr 556601-0061), http://www.rekryteringsgruppen.com Arbetsplats
Rekryteringsgruppen Kontakt
Zanna Ösze zanna@rekryteringsgruppen.com Jobbnummer
9548148