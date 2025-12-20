Restaurangbutiker
Tofi AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-12-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tofi AB i Stockholm
Vi söker dig med gärna tidigare erfarenhet från restaurangyrket. Vi lägger stor vikt på din personlighet och värdesätter kvaliteter som god samarbetsförmåga, ansvarskänsla, renlighet och förmåga att kunna hantera stress. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Tofiab8@gmail.com
E-post: Tofiab8@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tofiab8@gmail.com". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tofi AB
(org.nr 559212-1908) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fere Jobbnummer
9658209