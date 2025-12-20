Restaurangbutiker

Tofi AB / Kockjobb / Stockholm
2025-12-20


Visa alla kockjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tofi AB i Stockholm

Vi söker dig med gärna tidigare erfarenhet från restaurangyrket. Vi lägger stor vikt på din personlighet och värdesätter kvaliteter som god samarbetsförmåga, ansvarskänsla, renlighet och förmåga att kunna hantera stress.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Tofiab8@gmail.com
E-post: Tofiab8@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tofiab8@gmail.com".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tofi AB (org.nr 559212-1908)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Fere

Jobbnummer
9658209

Prenumerera på jobb från Tofi AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tofi AB: