Restaurangbiträde (timmar)

Vi söker just nu restaurangbiträde. Som restaurangbiträde hos oss variera arbetsuppgifterna mellan att ta emot betalning i kassa, hjälpa till i köket, servera gäster, plocka bort disk från borden samt hålla koll på externa ordrar och förbereda för avhämtning. I arbetsuppgifterna ingår också att diska och städa.
Det är viktigt att du kan bra svenska för att kunna kommunicera med våra gäster. Det är också meriterande om du har erfarenhet från restaurangbranschen men inget krav. Det mesta kommer du att lära dig på plats.
Arbetstiden är varierande inklusive kvällar och helger. Arbetstiden kommer att vara minst 4 timmar per dag med möjlighet att jobba fler timmar vid behov.
Om detta låter bra, tveka inte att skicka in ditt CV samt personliga brev!
Rekrytering sker löpande.
