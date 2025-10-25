Restaurangbiträde till nybyggd bistro
Paradiskompaniet AB / Restaurangbiträdesjobb / Luleå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Luleå
2025-10-25
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Paradiskompaniet AB i Luleå
Vi söker nu personal till vår nybyggda bistro som heter Nomad, belägen på First Camp i Karlsvik, Luleå. På Nomad erbjuder vi en avslappnad miljö där mat och dryck står i fokus. Menyn kombinerar norrländska smaker med inspiration från världens alla hörn. Vi fokuserar på säsongens råvaror och vill handla lokalt.
Nomad erbjuder frukost, lunch och middag.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
ta emot och hantera beställningar från gäster
servera mat och dryck med hög servicenivå
hålla ordning och rent i bistron
stödja köksteamet i förberedelser och servering
bidra till en positiv, avslappnad och välkomnande atmosfär för våra gäster
delta i planering och genomförande av konferenser, bröllop och andra event
Vi söker dig som:
har förmåga att arbeta i team
har en positiv attityd och vilja att utvecklas
har god kommunikationsförmåga och är serviceinriktad
är flexibel att arbeta dagtid, kväll och helg
tidigare erfarenhet inom restaurang är meriterande men inte ett krav
flerspråkig? Positivt! men inget krav
Vi erbjuder
en rolig och kreativ arbetsmiljö i en ny och modern restaurang
möjlighet att bli en del av ett härligt och engagerat gäng som brinner för mat, dryck och service.
Är du redo att bli en del av vårt team på Nomad? Skicka din ansökan och CV till oss. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: paradisetkarlsvik@gmail.com Arbetsgivare Paradiskompaniet AB
(org.nr 556569-9864)
Arcusvägen 110 (visa karta
)
975 94 LULEÅ Arbetsplats
Nomad Kontakt
Christian Gillros 0702576566 Jobbnummer
9574435