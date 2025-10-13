Restaurangbiträde sökes
2025-10-13
Restaurangbiträde sökes till Restaurang Ankaret i Trosa
Restaurang Ankaret i Trosa söker nu ett restaurangbiträde som vill vara en viktig del av vårt team!
Tjänsten passar dig som trivs med att hålla ordning, arbeta praktiskt och bidra till att allt flyter på i restaurangen.Publiceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
Ansvara för diskning och rengöring av köksutrustning.
Städning av kök, matsal och gemensamma utrymmen.
Hjälpa till med enklare förberedelser i köket, som att skära grönsaker och förbereda sallader.
Ta emot leveranser, packa upp varor och fylla på lager.
Hjälpa till med olika uppgifter som behövs för att hålla restaurangen ren, effektiv och trivsam.
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och tycker om att ha ordning omkring dig.
Klarar av att arbeta i högt tempo och har god samarbetsförmåga.
Är flexibel och kan hjälpa till där det behövs.
Tidigare erfarenhet från restaurang, städ eller kök är meriterande men inget krav - vi lär gärna upp rätt person!
Vi erbjuder:
En trygg och trivsam arbetsplats med varierande arbetsuppgifter.
Ett positivt arbetslag där alla hjälps åt.
Arbetsplats i vackra Trosa, nära vattnet.
Låter det som något för dig?
Välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Skicka mejl
E-post: Ankarettrosa@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trosa kolgrill AB
(org.nr 559037-9193), http://www.ankarettrosa.se
Östra Långgatan 24 B (visa karta
)
619 30 TROSA Kontakt
Robin Tasman ankarettrosa@gmail.com Jobbnummer
9553371