Restaurangbiträde med serveringsansvar
NRG Pizza AB (Trading as Pizza Hut) / Restaurangbiträdesjobb / Sollentuna
2025-10-29
1958 grundade Bröderna Frank och Dan Carney från Kansas Pizza Hut. De lånade 600 dollar
av sin mamma och de slog upp dörrarna till sin första restaurang i Wichita. Det blev succé!
Idag finns vi, Pizza Hut, i över 100 länder. Ett starkt varumärke, känt för sina spännande
smaker och unika deg.
Vill du vara med och fortsätta succén och lära dig att tillaga och servera en äkta Pan Pizza?
Vi söker dig som har en naturlig fallenhet för service. Du söker en miljö med härliga och
glada kollegor och unika erbjudanden till dina kunder. Helt enkelt en arbetsplats att trivas på
och att se fram emot att gå till. Med stolthet levererar du ut varje tallrik med någon av våra
omtalade och efterfrågade rätter. Du sprudlar och har en speciell förmåga att skapa en god
atmosfär både hos gäster och kollegor. Med ett leende och split vision har du i "din" matsal
överblick över dina gäster oavsett hur många de är.
Du är noggrann och ansvarstagande samt behärskar svenska språket i både tal och skrift. Du bör vara 20 år fyllda då rollen innefattar att vara serveringsansvarig.
Dina arbetstider varierar med betoning på kvällar och helger. Det är meriterande, men inget
krav, att du har tidigare erfarenhet av restaurangarbete eller restaurangutbildning.
Bordsservering
Kassahantering
Serveringsansvarig
Planering av ditt arbete
Hålla matsalen ren och prydlig
Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med härliga och glada kollegor, givande utbildningar och
mycket goda utvecklingsmöjligheter. Förutom lön enligt HRF gröna avtal, erbjuder vi
friskvårdsbidrag till våra medarbetare.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett deltidsjobb.
