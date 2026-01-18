Restaurangbiträde, Kvällar&helger. (GDK)
2026-01-18
Ny medarbetare till fronten & köket, kvällar & helger.
Har du vad som krävs för att arbeta för ett av de snabbast växande restaurangvarumärkena?
Möjligheten är här!
GDK förändrar uppfattningen om kebabvärlden. Kebabs Done Right. Med över 184 restauranger världen över är vi stolta över att vara marknadsledande inom Casual Dining-sektorn, med branschledande servicenivåer, exceptionell mat och en oförglömlig upplevelse för våra gäster.
Nu är det dags att gå med i vårt team!
Vi söker en ny teammedlem som kan växa med oss, ta ansvar och dela vår framgång. Arbetet kommer främst bestå av kvällar och helger.
Du kommer att stödja och arbeta som en del av ett team för att leverera exceptionell matkvalitet, enastående kund vård och fantastisk service! Din roll är mycket viktig för oss här på GDK eftersom du kommer att vara drivkraften bakom att hjälpa till att uppnå våra varumärkesstandarder, arbeta i ett fantastiskt team och se till att varje gäst lämnar restaurangen med en fantastisk upplevelse och vill återvända till oss!
Här är vad du behöver:
Vår gäst är först i allt vi gör.
Ha en positiv "kan göra"-attityd.
Hjälpa gästerna att välja måltider och drycker och ge ytterligare merförsäljningsinformation.
Bearbeta gästernas beställningar via kassasystemet.
Leverera beställningar till köket och hjälpa till med att tillaga och packa mat och dryck.
Se till att den portion mat som packas eller serveras ser tilltalande ut.
Marknadsför ytterligare artiklar för att komplettera gästupplevelsen och öka försäljningen.
Bearbeta försäljning, ge gästerna kvitton och leverera mat.
Hälsa VARJE gäst uppriktigt och varmt.
Svara i telefon och hantera en förfrågan.
Sammanställa och paketera beställningar enligt varumärkesstandard.
Hålla alla gästutrymmen rena, hygieniska och prydliga.
Se till att alla beställningar är helt kompletta och redo att tas emot av gästen.
Arbeta enligt varumärkesstandarder och leverera exceptionell gästservice.
Viktiga färdigheter och kunskaper som krävs för jobbet:
Kan tala tydligt och lyssna uppmärksamt på gäster och andra teammedlemmar.
Har förmågan att upprätthålla det rent och fräscht runtom.
Visar en positiv och entusiastisk inställning till alla uppgifter.
Uppvisar en glad och hjälpsam attityd och ger alltid utmärkt kundservice.
Anpassar sig till förändrade affärsvolymer med en känsla av brådska.
Kan visa fullständig förståelse för menyn och allergener.
Kunna följa instruktioner för att uppnå varumärkesstandarder (GDK:s sätt).
Förmåga att fylla i dagliga pappersarbeten i linje med GDK:s standarder.
Bibehålla förmågan att genomgå interna utbildningar inom alla delar av köket och kassan.
Tror på och värnar om exceptionell kundservice och oklanderliga standarder.
Vi tror starkt på viljan att lära sig nya saker och gillar att jobba hårt, det tycker vi är meriterande.
Heltid, fast månadslön eller timlön enligt överenskommelse!
Vid anställning tillämpar vi alltid provanställning första sex månaderna.
Rekrytering sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Sista ansökningsdag 31-01-2026.
Skicka in din ansökan via länken nedan:https://staffany.typeform.com/to/GDkIszEx?typeform-source=www.staffany.com#organisation=dk
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb.
Food & Brands Sweden AB
GDK Gävle City
