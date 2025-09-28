Restaurangbiträde Extra arbete
Sugoi City AB / Restaurangbiträdesjobb / Malmö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Malmö
2025-09-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sugoi City AB i Malmö
, Lund
, Kävlinge
, Landskrona
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Sugoi är en restaurang som serverar japansk mat. Företaget etablerades 2011 och har haft konstant tillväxt sedan starten. Sugoi har idag 7 restauranger på följande platser Väla köpcentrum, Kullavägen i Helsingborg, Järnvägsgatan i Helsingborg, Fabriksgatan i Lund, Nobelvägen i Malmö, Viktoriagatan i Landskrona, Centralgatan i Höganäs och Järnvägsgatan i Helsingborg samt vår syster restaurang Anette's på Väla .
Sugoi är ett företag som ser en stolthet i förse våra gäster med god Japansk mat och sushi med miljömärkt fisk till ett överkomligt pris. Renlighet, effektivitet, service samt mat till ett bra pris och minsta möjliga klimatpåverkan är vårt motto.
Nu söker vi restaurangbiträde som vill jobba kvällar och helger i vår restaurang i Malmö.
Som person bör du vara glad, noggrann och snabb lärd samt ha ett genuint intresse för mat och kvalité.Publiceringsdatum2025-09-28Kvalifikationer
• Det är meriterande att du har jobbat med kassa eller restaurang tidigare antingen i kök, servering eller bar.
• Det är en merit men ej ett krav att du har erfarenhet av att arbeta med sushi eller japansk mat
• Du är en team player
• Pratar svenska eller engelska
• Lär dig snabbt
• Är renlig och vet hur man hanterar livsmedel på ett hygieniskt sätt
• Kan ha många bollar i luften och hantera stress
• Service inriktad och professionell
• Har en stolthet i din yrkesroll och tar initiativ. Arbetsuppgifterna består av kassa hantering, servering, enklare matlagning samt andra i kök förekommande arbetsuppgifter. Det är viktigt att du kan arbetar rent och snyggt i ett högt tempo. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: info@sugoirestauranger.se Arbetsgivare Sugoi City AB
(org.nr 556944-4259), http://sugoirestauranger.se
Industrigatan 10 (visa karta
)
212 52 MALMÖ Arbetsplats
Sugoi Jobbnummer
9529837