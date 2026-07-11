Restaurangbiträde Burger King Umeå
Rex International AB / Restaurangbiträdesjobb / Umeå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Umeå
2026-07-11
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Bli en del av Burger King – Vi söker Crew Members!
Tycker du om att arbeta med människor, trivs i ett högt tempo och vill ge gäster en fantastisk upplevelse?
På Burger King serverar vi inte bara god mat – vi skapar minnesvärda upplevelser för våra gäster varje dag. Nu söker vi engagerade, positiva och serviceinriktade Crew Members som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-07-11Om tjänsten
Som Crew Member är du en viktig del av restaurangens dagliga verksamhet. Du arbetar tillsammans med dina kollegor för att ge våra gäster snabb service, god mat och ett vänligt bemötande. Arbetsuppgifterna varierar mellan kök, kassa och restaurang, vilket gör jobbet både utvecklande och omväxlande.Arbetsuppgifter
Ge våra gäster ett vänligt och professionellt bemötande.
Ta emot beställningar och hantera kassan.
Tillaga hamburgare, pommes frites och övriga produkter enligt Burger Kings kvalitetsstandard.
Säkerställa hög kvalitet, livsmedelssäkerhet och god hygien.
Hålla restaurangen ren, välorganiserad och trivsam för både gäster och kollegor.
Samarbeta med teamet för att ge snabb och effektiv service.
Bidra till en positiv arbetsmiljö där alla hjälper varandra.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har en positiv inställning och tycker om att ge bra service.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Är ansvarsfull, noggrann och pålitlig.
Är en lagspelare som bidrar med energi och engagemang.
Är flexibel och kan arbeta varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger.
Har goda kunskaper i svenska och/eller engelska.
Tidigare erfarenhet från restaurang eller service är meriterande men inget krav. Vi ger dig den utbildning och introduktion du behöver för att lyckas i rollen.
Vi erbjuder
En rolig och utvecklande arbetsplats.
Introduktion och kontinuerlig utbildning.
Möjlighet att utvecklas och växa inom Burger King.
Ett engagerat team där samarbete och respekt står i fokus.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
Vill du bli en del av vårt team?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att välkomna dig till Burger King, där vi tillsammans skapar fantastiska gästupplevelser – varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: dl6019@kingfood.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rex International AB
(org.nr 559374-0219)
Mariehemsvägen 8 (visa karta
)
906 54 UMEÅ Arbetsplats
Burger King Umeå Kontakt
Illius Chowdhury illius.chowdhury@rexint.se 0722071616 Jobbnummer
10000220