Restaurangbiträde bar servering

2025-09-09
SERVERING/BAR
Mitt i Östersunds centrum finns en av Sveriges mysigaste bakgårdar med restaurang, kafferosteri, galleri, terrass och bar. Vill du jobba på en dynamisk, fartfylld och rolig arbetsplats?
OM TJÄNSTEN:
Du kommer att jobba med bokning, kassa, bar och servering . Du kommer ha ett team med dig där alla arbetar med att bidra till samma mål som du.
Vem söker vi: Vi söker dig som brinner för service, har talang för att skapa en god gästupplevelse samt meriterande ifall du tidigare erfarenhet från servering och bartenderyrket.
Vi erbjuder: Vi erbjuder en tjänst på 75 - 100 %
Våra arbetsdagar är fulla av förväntningar och unika upplevelser och roliga människor. Hos oss är vardagen varierande. med stadspulsen nära och kulturutbudet inpå knuten. Tjänsten innefattar servering, hovmästare och bar. Varierande dag och kvällstid. Du är den första trevliga och glada person som besökare möter på Norra Station som även innefattar galleri, Co-Working och Konferens.
Erfarenhet önskvärt
Eget driv att lära och utvecklas
Är du intresserad?
Tveka inte att höra av dig till oss! Skicka in din ansökan redan idag. Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden..
Skicka CV samt personligt brev till norrastationOSD@outlook.com
.
Telefonnummer: 070-6778432
Tillträde omgående. Tipsa & Tagga!
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
