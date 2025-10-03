Restaurangbiträde
Hej,
Vi är ett Japanskt inriktad sushi och ramen restaurang. Vi söker en sushi kock som kan börja jobba omgående. Arbetet går ut på att laga sushi, packa leveranser, torka bord och diskning.
Du ska kunna vara stresstålig, passa tider och jobba tillsammans i ett lag.
Du ska kunna vara glad och positiv.
Du ska vara noggran med hygien och livsmedel som berör restaurangen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: Turuu_mj@yahoo.com Arbetsgivare Mirai Sushi AB
(org.nr 559129-6347)
Råbyvägen 61 A (visa karta
)
754 29 UPPSALA Jobbnummer
