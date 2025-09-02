restaurangbiträde
Lekhyttans Kök är en restaurang känd för vällagad husmanskost, a la carte och hembakade godsaker.
Vi erbjuder även catering , mat till minnesstunder och andra event
Vi söker nu en driven och engagerad restaurangbiträde / servtris/ servitör
Är du den vi söker?
Du har en genuin passion för matlagning och en kreativ ådra.
Du trivs i en dynamisk miljö och har god erfarenhet av att arbeta under press.
Social och serviceminded
Alltid kunden i fokus
Du är en lagspelare och har god kommunikationsförmåga.
Du har erfarenhet av att arbeta med både kassa , smörgåsberedning, servering
Du har goda kunskaper om livsmedelssäkerhet och hygien.
Kan hantera stress och växla om från 0-100
Behärskar svenska och engelska
I rollen som restaurangbiträde hos oss kommer du att:
bereda smörgåsar,sallad och fika
Samarbeta med köksteamet för att säkerställa ett effektivt arbetsflöde.
kassa och servering
disk och städ
varuplock
Vi erbjuder dig:
En spännande och utmanande arbetsplats, Trevliga arbetskamrater varav många har jobbat länge hos oss
Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, En positiv och samarbetsinriktad arbetsmiljö, Konkurrenskraftig lön Möjlighet att påverka och sätta din prägel på miljön
Det är goda bussförbindelser från Örebro och Karlskoga och resan tar ca 17 min till oss och bussen stannar alldeles utanför restaurangen
Publiceringsdatum2025-09-02
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Var ligger arbetsplatsen?
Lekhyttan längs E18
71993 Vintrosa
Arbetsgivaren
Lekhyttans Kök och Kiosk HBhttp://www.lekhyttans.se
Annons-ID: 29869769
Publicerad: 31 juli 2025
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
