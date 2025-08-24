Restaurangbiträde
Restaurangbiträdesjobb
2025-08-24
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hm Mat & Dryck I Sälen AB i Malung-Sälen
TJÄNSTEN:
Som restaurangbiträde på Marys är du en av de viktigaste pusselbitarna för gästens vistelse och upplevelse i Sälenfjällen. Det är du som tillsammans med dina kollegor skapar en vistelse och upplevelse över förväntan. Du kommer att vara schemalagd både dagtid och kvällstid, med startdatum i mitten av december till slutet av april.
DU SOM SÖKER:
Att du är självgående, har stor ansvarskänsla och koll på läget när tempot är högt - det tar vi för givet. Utöver en underbar personlighet och en positiv inställning har du stort gästfokus och ser det som en naturlig del av arbetet att bidra till en positiv och utvecklande kultur på företaget, du bidrar gärna till lösningar och sätter stolthet i att sprida dina egna kunskaper och erfarenheter, vi ser gärna att du har erfarenhet från kafé eller restaurangbranschen, med ett stort intresse för service, ordning och reda och självklart dryck och mat.
Om våran Restaurang:
Marys Här lagar vi bla härliga burgare med läckra och moffiga tillbehör -allt serverat American style, Poke Bowls och fräscha sallader. Mot eftermiddagen styr vi över till den självklara mötesplatsen efter en dag i backen, med afterski och live musik.
Kvällarna fokuseras på Burgers med stort B, dess tillbehör samt härlig dryck i en omgivning med skön stämning och musik.
Fräscht, snabbt och gott, är Marys ledord!
ARBETSPLATSEN:
Ta chansen och var med och bygg vidare en av Sälenfjällens bästa anläggningar och ha en riktigt härlig Vinter med oss på Fjället!
Sälenfjällen är norra Europas största alpina skidområde och nordens största friluftsområde med cirka 4,8 miljoner gästnätter per år. Sälenfjällen omsätter drygt 2,5 miljarder kronor per år. Vid högsäsong under vintertid rör sig cirka 100 000 personer dagligen i området.
Vi tillhandahåller personalboende till dig när du jobbar med oss, men du får självklart gärna skaffa dig boende i egen regi om du vill!
• Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan. Lön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: maria@hmmat.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hm Mat & Dryck i Sälen AB
(org.nr 556762-6121)
Hundfjället (visa karta
)
780 91 SÄLEN Arbetsplats
Marys Kontakt
VD
Maria Eriksson maria@hmmat.se Jobbnummer
9472795