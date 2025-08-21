Restaurangbiträde
Mirin AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-08-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd

Mirin tillgodoser bemanningstjänster för Hotell- & Restaurangbranschen i Stockholm med omnejd genom noggrannhet och tillgänglighet.
Vi söker nu ett antal restaurangbiträden.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och det är viktigt att du är en positiv och social person. Du behöver kunna passa tider, vara stresstålig och ha känsla för service.
Eftersom vi är ett bemanningsföretag kan arbetsplatser variera. Vi försöker dock i möjligaste mån att förlägga längre utbokningar till en och samma restaurang.
Ansökan mottages via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: info@mirin.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbemanning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mirin AB
(org.nr 559217-8635)
Odengatan 106
)
113 22 STOCKHOLM Jobbnummer
9470146