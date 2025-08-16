Restaurangbiträde
Lee Baguette & Sushi AB / Restaurangbiträdesjobb / Karlskrona Visa alla restaurangbiträdesjobb i Karlskrona
2025-08-16
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lee Baguette & Sushi AB i Karlskrona
, Ronneby
eller i hela Sverige
Vi söker nu ett restaurangbiträde.
Som restaurangbiträde arbetar du arbetsuppgifter som innefattar disk, städning och enklare portionering, Kassahantering, order mottagning, serverar, städar, förbereder olika maträtter, skära kött.
För att arbeta med restaurangbiträde krävs ingen tidigare erfarenhet men vi ser gärna att du:
• Vill arbeta med service och har en god känsla för kundrelationer.
• Har lätt för att samarbeta med andra människor.
• Är noggrann och ordningsam.
• Engagerad i ditt arbete och har bra stresstålighet.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
E-post: bunvn2024@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lee Baguette & Sushi AB
(org.nr 559277-3054)
Kyrkogatan 15 (visa karta
)
371 31 KARLSKRONA Arbetsplats
Bun Vietnamese Street Food Kontakt
Thanh Le leebaguettevn@gmail.com 0702656666 Jobbnummer
9461476