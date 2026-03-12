Restaurangbiträde
* Du bör ha god erfarenhet inom sushi och japansk matlagningskonst. Du skall vara ambitiös, älska sushi och vara passionerad för det japanska köket.
• Du har känsla för kvalitet och vet att god mat och noggrann rengöring hänger tätt samman
• Du drivs av att vara delaktig i att alltid leverera en smak- och restaurangupplevelse
• Du brinner för att sätta gästen i centrum
• Du har god samarbetsförmåga och en positiv utstrålning
• Du tycker om att verka i ett företag som ständigt utvecklas
• Du kan ta eget ansvar
• Du kan hantera stress/högt tempo
Processer matsäkerhet
Vi lägger stor vikt vid personkemi, yrkesstolthet och att du har ett öga för detaljer.
Vidare är du utåtriktad och engagerad samt vill göra ditt bästa i alla lägen.
Sedvanliga arbetsuppgifter:
• Tillagning av sushi och vissa asiatiska rätter
• Kassa och servering
• Renhållning, städning och diskhantering Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7377982-1890549". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sushi Centralen AB
(org.nr 556753-1602), https://career.sushiyama.se
Storgatan 1 (visa karta
)
151 72 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Sushi Yama Jobbnummer
9794813