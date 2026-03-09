Restaurangbiträde
2026-03-09
Med verksamhet i nästan 40 länder, över hela världen, är vårt syfte att vara den bästa delen av resan. Oavsett om våra kunder flyger utomlands på semester, åker på affärsresa eller pendlar till jobbet med tåg, strävar vi efter att erbjuda dem mat- och dryckesupplevelser som uppfyller deras många olika smaker och behov.
Vi söker deltids och extrapersonal till Craft n' Draft i Kulturens Hus
Vi söker dig som vill arbeta extra hos oss på Craft n' Draft och Cornelius Coffee i Kulturens Hus. Vi söker dig som är driftig och serviceinriktad och vill arbeta inom cafe, restaurang, bar och kök. Skriv i din ansökan vad du är intresserad av.
Vi erbjuder:
• Trygga anställningsvillkor genom vårt kollektivavtal med HRF
• 40 % personalrabatt och subventionerad lunch
Publicering sdatum2026-03-09Om tjänsten
Arbetsuppgifterna är vanligt förekommande arbetsuppgifter inom restaurang, bar och café, så som kundbemötande, försäljning, bordsservering, bar, disk, städning, uppfyllnad av varor, enklare produktion av smörgåsar, sallader, bakverk och varm mat.Profil
Som person är du glad, noggrann, serviceminded och tycker om att sälja. Du klarar av att arbeta både självständigt och i team. Du tycker om att arbeta med människor och du trivs med att arbeta i restaurang och med att ge service till både gäster och kollegor.
För att lyckas i den här rollen är du van att arbeta i ett omväxlande tempo och du har fokus på service och försäljning. Du är en person som tar egna initiativ och du tar ett personligt ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har god samarbetsförmåga och att kommunicera med både gäster, kollegor och chefer är inga problem för dig. Vidare är ordning och reda en självklarhet för dig. Arbetet är fysiskt krävande och du är inte rädd för att hugga i.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, som kommunikation och förmåga att ta personligt ansvar.Kvalifikationer
Du talar och läser god svenska obehindrat
Du är minst 20 år då vi serverar alkohol och du kan komma att stå som serveringsansvarig (enligt Alkohollag 2010:1622 8 kap. Servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat 18 § Personal).
I din ansökan ska du ange medborgarskap och du ska kunna uppvisa pass som styrker ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schewiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Övrig info
Har du tidigare arbetat med service inom restaurang, cafe, butik eller hotell så är det meriterande
Våra öppettider följer Kulturens Hus olika evenemang i huset, vilket innebär varierande arbetstider med tidig morgon, kväll och helger (Öppettider ca 07:00-01:30).
Vänta inte med att skicka in din ansökan, intervjuer sker löpande.,
Vid frågor kontaktar du Jeanette Ek, jeanette.ek@ssp.se Ersättning
