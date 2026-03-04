Restaurangbiträde
Yenigün, Bilal / Restaurangbiträdesjobb / Hudiksvall
2026-03-04
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yenigün, Bilal i Hudiksvall
Restaurangmedarbetare sökes till hamburgerrestaurang
Vi söker nu engagerade och arbetsvilliga medarbetare till vår hamburgerrestaurang. Tjänsten är initialt på cirka 40-50 %, med goda möjligheter till utökad arbetstid framöver för rätt person.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Tillagning av hamburgare och övriga menyprodukter
Förberedelse av råvaror
Kassaarbete och kundservice
Städning och upprätthållande av god hygienstandard
Samarbete i team och bidra till en positiv arbetsmiljöKvalifikationer
Du är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad
Du trivs med att arbeta i ett högt tempo
Du har god samarbetsförmåga
Tidigare erfarenhet inom restaurang är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
Ett trevligt arbetsklimat
Möjlighet till fler arbetstimmar på sikt
Introduktion och upplärning på arbetsplatsen
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: bilal.yb@icloud.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JOBBANSÖKAN". Arbetsgivare Yenigün, Bilal
Ullsättersvägen 2 (visa karta
)
824 34 HUDIKSVALL Arbetsplats
Yenigün Bilal Jobbnummer
9776125