Restaurangbiträde

Yenigün, Bilal / Restaurangbiträdesjobb / Hudiksvall
2026-03-04


Restaurangmedarbetare sökes till hamburgerrestaurang

Vi söker nu engagerade och arbetsvilliga medarbetare till vår hamburgerrestaurang. Tjänsten är initialt på cirka 40-50 %, med goda möjligheter till utökad arbetstid framöver för rätt person.

Publiceringsdatum
2026-03-04

Dina arbetsuppgifter
Tillagning av hamburgare och övriga menyprodukter
Förberedelse av råvaror
Kassaarbete och kundservice
Städning och upprätthållande av god hygienstandard
Samarbete i team och bidra till en positiv arbetsmiljö

Kvalifikationer
Du är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad
Du trivs med att arbeta i ett högt tempo
Du har god samarbetsförmåga
Tidigare erfarenhet inom restaurang är meriterande men inget krav

Vi erbjuder:

Ett trevligt arbetsklimat
Möjlighet till fler arbetstimmar på sikt
Introduktion och upplärning på arbetsplatsen

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev.

Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: bilal.yb@icloud.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JOBBANSÖKAN".

Arbetsgivare
Yenigün, Bilal
Ullsättersvägen 2 (visa karta)
824 34  HUDIKSVALL

Arbetsplats
Yenigün Bilal

Jobbnummer
9776125

