Restaurangbiträde
2026-02-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Täby
Denna tjänst är en del av den kommande Rekryteringsmässan den 19 mars.
Om din profil matchar kraven kan du bli inbjuden till intervju på plats under mässan.
Observera att endast inbjudna kandidater får möjlighet att delta.
Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden - samtidigt som företag får tillgång till ny talang.
Gröna Lund
Gröna Lund är en av Sveriges mest välkända nöjesparker och ligger centralt i Stockholm. Parken erbjuder attraktioner, konserter, restauranger och upplevelser för gäster i alla åldrar. Under säsong arbetar många medarbetare tillsammans i ett högt tempo för att skapa en positiv och minnesvärd upplevelse för besökarna.
Arbetsplats
• På Gröna Lund
Önskat startdatum
• I slutet av april
Tjänstetitel
• Restaurangbiträde
Anställningsform
• Deltid (80 %)
• Säsongsarbete
Antal tjänster
• 4Dina arbetsuppgifter
• Plocka disk i matsalen
• Bära ut tallrikar till gäster
• Plocka glas på uteserveringen
• Säkerställa att matsalen är ren och trivsam
• Arbeta i kassan och ta betalt av gäster
• Vara behjälplig och ge service till gäster i matsalen
• Samarbeta med kollegor för att säkerställa ett effektivt arbetsflöde
Arbetstider
• Kvällar
• Helger
• Varierande arbetstider (dagpass, kvällspass samt helger)
Kompetenser
• Gärna tidigare erfarenhet inom restaurang eller annat serviceyrke
• Medelnivå i svenska (kan delta i enklare samtal och svara på vanliga frågor)
• God yrkesmässig engelska (kan självständigt hantera de flesta arbetsrelaterade situationer)
Personlig profil
• Kan kommunicera på svenska eller engelska
• Stresstålig och kan arbeta i högt tempo
• Trivs med gästmöten och är serviceinriktad
• Klarar av fysiskt krävande arbetsuppgifter
• Trivs med att arbeta i team och samarbeta med många olika personer
• Ansvarstagande och noggrann
Vad arbetsgivaren erbjuder
• Personalrabatter
• Arbetskläder / uniform
• Lön enligt kollektivavtal
• Tjänsten omfattas av kollektivavtal
• Möjlighet att påbörja arbetet med lägre språknivå och utveckla språket parallellt med arbetet
Viktigt:
Denna tjänst ingår i ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet syftar till att stödja nyanlända tredjelandsmedborgare i att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Kandidater som tillhör målgruppen uppmuntras att söka. Ersättning
