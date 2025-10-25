Restaurangbiträde
Sushi Centralen AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-10-25
* Du bör ha god erfarenhet inom sushi och japansk matlagningskonst. Du skall vara ambitiös, älska sushi och vara passionerad för det japanska köket.
• Du har känsla för kvalitet och vet att god mat och noggrann rengöring hänger tätt samman
• Du drivs av att vara delaktig i att alltid leverera restaurangupplevelse
• Du brinner för att sätta gästen i centrum
• Du har god samarbetsförmåga och en positiv utstrålning
• Du tycker om att verka i ett företag som ständigt utvecklas
• Du kan ta eget ansvar
• Du kan hantera stress/högt tempo
Processer matsäkerhet
Vi lägger stor vikt vid personkemi, yrkesstolthet och att du har ett öga för detaljer.
Vidare är du utåtriktad och engagerad samt vill göra ditt bästa i alla lägen.
Sedvanliga arbetsuppgifter:
• Kassa och servering av mat och alkohol
• Renhållning, städning och diskhantering Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sushi Centralen AB
(org.nr 556753-1602), https://www.sushiyama.se Arbetsplats
Sushi Yama Kontakt
Rikard Kircher rikard.k@sushiyama.se Jobbnummer
9574408