Restaurangbiträde

Sushi Centralen AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-10-25


* Du bör ha god erfarenhet inom sushi och japansk matlagningskonst. Du skall vara ambitiös, älska sushi och vara passionerad för det japanska köket.
• Du har känsla för kvalitet och vet att god mat och noggrann rengöring hänger tätt samman
• Du drivs av att vara delaktig i att alltid leverera restaurangupplevelse
• Du brinner för att sätta gästen i centrum
• Du har god samarbetsförmåga och en positiv utstrålning
• Du tycker om att verka i ett företag som ständigt utvecklas
• Du kan ta eget ansvar
• Du kan hantera stress/högt tempo
Processer matsäkerhet

Vi lägger stor vikt vid personkemi, yrkesstolthet och att du har ett öga för detaljer.
Vidare är du utåtriktad och engagerad samt vill göra ditt bästa i alla lägen.

Sedvanliga arbetsuppgifter:
• Kassa och servering av mat och alkohol
• Renhållning, städning och diskhantering

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sushi Centralen AB (org.nr 556753-1602), https://www.sushiyama.se

Arbetsplats
Sushi Yama

Kontakt
Rikard Kircher
rikard.k@sushiyama.se

Jobbnummer
9574408

