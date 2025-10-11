Restaurangbiträde
2025-10-11
RecNet arbetar för att förenkla kontakten mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Vi hjälper dig som arbetssökande att öka din synlighet för arbetsgivare och ökar därmed chansen till ett jobb.
Vi söker nu ett restaurangbiträde till flera av våra kunder.
Vi söker dig som vill arbeta med service och som har lätta för att samarbeta med människor.
Som restaurangbiträde arbetar du mestadels inom servering, men kan även ha arbetsuppgifter som innefattar disk, städning och enklare portionering.
Våra kunder är väletablerade restauranger i centrala stan med bra arbetsvillkor och engagerad personal.
För att arbeta med restaurangbiträde krävs ingen tidigare erfarenhet men vi ser gärna att du:
• Vill arbeta med service och har en god känsla för kundrelationer
• Har lätt för att samarbeta med andra människor
• Är noggrann och ordningsam
• Engagerad i ditt arbete och har bra stresstålighet
Ansvar
• Ge alla gäster en unik upplevelse och god service
• Kommunicera och samarbeta med köket
• Samla information från våra gäster och rapportera det till restaurangchefen
• Delta i planering , arrangemang av kampanjer samt evenemang relaterade till restaurangenheten
• Viss städ och disk
Välkommen med din ansökan!
