Restaurang- och köksbiträde
Mumbai Garden AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mumbai Garden AB i Stockholm
, Södertälje
, Haninge
eller i hela Sverige
Mumbai Garden AB har två indiska restauranger, den ena ligger nära Socialstyrelse vid rondellen, Kungsholmen i Stockholm och andra nära Haninge centrum söder om Stockholm. Vi har ett fungerande arbetsteam och alla är samarbetsvilliga, därför det är ett stort vikt från dig att komma gruppen.
Indisk Restaurang Mumbai Garden är en lunch och A la carte-restaurang. Vi serverar olika typer av indiska mat så som förrätt, varmrätt samt efterrätt. Just nu behöver vi förstärka vår personal grupp och söker en restaurang- och köksbiträde.
Det är meriterande om du har jobbat indisk restaurang tidigare samt kan prata hindi alternativt bengaliska!
Mumbai Garden AB has two Indian restaurants, one is close to the National Board of Health and Welfare at the roundabout, Kungsholmen in Stockholm and the other near Haninge center in southern Stockholm. We have a functioning work team and everyone is cooperative, so it is very important for you to join the group.
Indian Restaurant Mumbai Garden is a lunch and A la carte restaurant. We serve different types of Indian food such as starters, main courses and desserts. Right now we need to strengthen our staff group and are looking for one restaurant assistants.
It is an advantage if you have worked in an Indian restaurant before and can speak Hindi or Bengali!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: info@mumbaigarden.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "202509". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mumbai Garden AB
(org.nr 556973-0822)
Gjörwellsgatan 17 (visa karta
)
112 60 STOCKHOLM Kontakt
Quamruzzaman Ullah info@mumbaigarden.com Jobbnummer
9530007