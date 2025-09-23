Restaurang- & Servicepersonal - Deltid
max östlund AB / Restaurangbiträdesjobb / Bollnäs Visa alla restaurangbiträdesjobb i Bollnäs
2025-09-23
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos max östlund AB i Bollnäs
Brinner du för service och matlagning, vill ha ett varierande arbete och trivs i en social arbetsmiljö så kan du vara den vi söker! Vi på Kungsholmen Hotell- och konferens i Segersta söker nu fler engagerade och serviceinriktade medarbetare som vill bli en del av vårt team.
Som anställd hos oss får du en hemtrevlig, varierad och social arbetsmiljö på vår egen ö beläget i hjärtat av Hälsingland där gästupplevelsen alltid står i centrum.
Ön Kungsholmen fick sitt namn av Kungen Oskar den 2:e år 1873. Kungsholmen är en arbetsplats som bär på århundrande av historia från flottarna från förr under 1800-1900:talet. Ön var under denna tid då ett flottarboställe där det arbetade hela 265 man år 1934. Kungsholmen var under en tid Sveriges näst största skilje.
Om rollen:
Som restaurang- och servicepersonal ansvarar du för att våra gäster får ett professionellt bemötande och en minnesvärd upplevelse. Arbetsuppgifterna varierar beroende på verksamhetens behov, men kan bland annat innefatta:
Vara behjälplig vår kock i köket vid behov
Förberedelser- och/eller tillagning av frukost, lunch eller middag
Serveringsarbeten i restaurang och bar under måltider eller evenemang
Diverse förberedelsearbeten och städ i vår restaurang, konferensrum och fastigheter som vi har för uthyrning
Professionellt gästbemötande och service av hög kvalité
Reception- och kassahantering och beställningar
Hålla i aktiviteter som kan bokas av våra gäster
Då vi dessutom bedriver Hotellverksamhet så förekommer även arbetsuppgifter som in- och utcheckning i receptionen och annan relaterad kontakt med våra gäster
Vi söker dig som:
Har ett "säljtänk" och är service minded
Vill ha ett omväxlande arbete med varierade arbetsuppgifter där du får möjlighet att uttrycka din kreativitet och intresse för både matlagning & service
Är positiv, flexibel och har ett intresse för just försäljning, service och matlagning
Har god samarbetsförmåga och trivs i en social arbetsmiljö
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar
Har tidigare erfarenhet av arbete i kök, restaurang- eller servicebranschen (meriterande men ej krav)
Är tillgänglig för arbete på varierande arbetstider, inklusive mornar, kvällar och helger
Vi erbjuder:
Ett omväxlande arbete i en trivsam arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom hotell- och restaurangbranschen
Anställningsform: Deltid (efter överenskommelse)
Är du den vi söker?
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till oss på: vilma@kungsholmenhalsingland.se
- Namnge ditt mejl med "Jobbansökan Deltid"
Urval och intervjuer sker löpande. Referenser kommer att begäras
Välkommen hem till Kungsholmen,
Hoppas vi ses!
Jobbtyp: Deltid
Ansökningsfrågor:
Har du egen bil och körkort?
Är du tillgänglig för arbete på obekväma arbetstider (kväll/helg)?
Har du tidigare erfarenhet av arbete inom hotell eller restaurangbranschen?
Språk:
Svenska (Obligatoriskt)
Arbetsort: På plats Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: vilma@kungsholmenhalsingland.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Deltid". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare max östlund AB
(org.nr 559488-7332), https://www.kungsholmen.net
Mårdnäsvägen 45 (visa karta
)
823 93 SEGERSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9523215