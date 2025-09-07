Restaurang-/cafébiträde
Långängens Gård restaurang och event AB / Restaurangbiträdesjobb / Lidingö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Lidingö
2025-09-07
Vi söker restaurangbiträde med härligt driv och känsla för service som vill vara med och driva vår restaurang samt tillhörande eventlokaler framåt. Här möts familjer, affärsluncher, bröllopsgäster etc. för att uppleva god mat, vackra miljöer och ett varmt välkomnande. Du blir ansvarig för att upprätthålla en god service i bistron samt i festvåningarna vid olika event i samband med konferenser, bröllop, minnesstunder m.m..
Arbetstiden är mestadels onsdag-söndag dagtid. Men viss kvällstid kan förekomma vid behov.Publiceringsdatum2025-09-07Om företaget
Långängens gård är beläget i vackra naturreservatet Långängen på Lidingö. Byggnaderna har sitt ursprung från 1700-talet och har varit boende för författaren Wilhelm Von Braun då gården ägdes av "Lidingökungen" Janne Zetterberg. Utöver detta så har Långängens gård varit fattigstuga.
Sedan mitten på 1900-talet har gården varit ett välbesökt café/bistro och under de senare åren blivit mer och mer en restaurang/bistro där vi lagar allt från grunden, odlar så mycket vi kan samt har eget rökeri. Allt för att få den rätta känslan.
Vi är ett litet, tight gäng, på ca 5 personer som tillsammans utgör den dagliga driften. Vi är prestigelösa och strävar alla åt samma håll, att göra det enkelt men framförallt bra.
Vad kan vi erbjuda dig?
En varm och varierande arbetsplats med glada kollegor och härliga gäster. Stora möjligheter till utveckling för dig som vill växa i din yrkesroll, men även som person. En kreativ och inspirerande arbetsmiljö i vackra byggnader och natursköna omgivningar. Vi värnar om allas lika värde och är lyhörda inför varandras behov och välmående.
Vad förväntar vi oss av dig?
Du är prestigelös
Att du har ett genuint intresse för människor och förstår att du är en viktig del av gästupplevelsen.
Som medarbetare delar du våra värderingar och vill vara med och driva utvecklingen framåt.
Du är nyfiken, ansvarsfull och vågar ta egna initiativ.
Du har lätt för att samarbeta och är en god kollega som gärna hjälper till när det behövs.
Kvalifikationer och egenskaper:
Känsla för service och gästupplevelse.
Du har ett intresse för mat & dryck.
Bra förmåga att kommunicera och leda.
God datorkunskap.
Vi ser gärna att du har haft liknande roll tidigare.
Svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort är en stark merit
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ekonomisk medvetenhet.
Operera Ancon kassasystem.
Arbeta aktivt tillsammans för att utveckla service, kvalité och rutiner.
Kommunikation med kök och andra parter inom verksamheten.
Servering av mat & dryck till våra gäster.
Arbeta på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid med tillämpad provanställning. Lön enligt överenskommelse.
Ansökningar tas emot löpande med start enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: restaurang@langangensgard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JOBB". Arbetsgivare Långängens Gård restaurang och event AB
(org.nr 559210-5356), http://www.langangensgard.se
181 41 LIDINGÖ Arbetsplats
Långängens Gård restaurang & event AB Jobbnummer
9496023