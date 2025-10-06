Restaurang medarbetare
2025-10-06
Hej, vi som har 2 restauranger i Årsta och i Norrtull , Stockholm söker 2 st medarbetare som restaurangbiträde. Arbetet är mest hjälpa i köket ( Asiatisk mat). Men även kan behöva hjälpa till servering. Erfarenhet krävs .
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
