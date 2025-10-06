Restaurang medarbetare

Spice Madness AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-10-06


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Spice Madness AB i Stockholm

Hej, vi som har 2 restauranger i Årsta och i Norrtull , Stockholm söker 2 st medarbetare som restaurangbiträde. Arbetet är mest hjälpa i köket ( Asiatisk mat). Men även kan behöva hjälpa till servering. Erfarenhet krävs .
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Mail
E-post: buddhanepal0707@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde, Buddha".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Spice Madness AB (org.nr 559298-6896)
Årstavägen 39 (visa karta)
120 52  ÅRSTA

Arbetsplats
Buddha Nepal

Jobbnummer
9543338

