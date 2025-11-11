Restaurang Hamlet söker erfaren kock
2025-11-11
Restaurang Hamlet är en välkänd och uppskattad restaurang i hjärtat av Linköping. Vi erbjuder våra gäster vällagad mat i en trivsam och familjär miljö och nu söker vi en erfaren kock som vill bli en del av vårt engagerade team.
Vi söker dig som:
• Har minst tre års erfarenhet från restaurangbranschen
• Är trygg i både à la carte och lunchservice
• Har passion för matlagning och känsla för kvalitet
• Trivs med att arbeta i ett högt tempo
• Är positiv, flexibel och har god samarbetsförmåga
Vi erbjuder:
• En stabil och trivsam arbetsplats med härliga kollegor
• Möjlighet att påverka meny och utveckla nya rätter
• Konkurrenskraftiga villkor
• Ett kök med fokus på kvalitet, råvaror och service
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan till armenuney@hotmail.com
]
Restaurang Hamlet, Linköping
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: armenuney@hotmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
Orhan & Aydin Restaurang AB
Storgatan 37
582 27 LINKÖPING
