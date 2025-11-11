Restaurang Hamlet söker erfaren kock

Orhan & Aydin Restaurang AB / Kockjobb / Linköping
2025-11-11


Visa alla kockjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Orhan & Aydin Restaurang AB i Linköping

Restaurang Hamlet är en välkänd och uppskattad restaurang i hjärtat av Linköping. Vi erbjuder våra gäster vällagad mat i en trivsam och familjär miljö och nu söker vi en erfaren kock som vill bli en del av vårt engagerade team.

Vi söker dig som:
• Har minst tre års erfarenhet från restaurangbranschen
• Är trygg i både à la carte och lunchservice
• Har passion för matlagning och känsla för kvalitet
• Trivs med att arbeta i ett högt tempo
• Är positiv, flexibel och har god samarbetsförmåga

Vi erbjuder:
• En stabil och trivsam arbetsplats med härliga kollegor
• Möjlighet att påverka meny och utveckla nya rätter
• Konkurrenskraftiga villkor
• Ett kök med fokus på kvalitet, råvaror och service

Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan till [armenuney@hotmail.com]
Restaurang Hamlet, Linköping

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: armenuney@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan kock".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Orhan & Aydin Restaurang AB (org.nr 556591-5922)
Storgatan 37 (visa karta)
582 27  LINKÖPING

Arbetsplats
Restaurang Hamlet

Jobbnummer
9599988

Prenumerera på jobb från Orhan & Aydin Restaurang AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Orhan & Aydin Restaurang AB: