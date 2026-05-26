Sjuksköterska sommar 2026 Sollentuna
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2026-05-26
Publiceringsdatum
2026-05-26Om företaget
Capio Bemanning & Rekrytering (CBR) erbjuder bemanningsuppdrag och rekryteringsuppdrag över hela Sverige. Bemanning av specialistläkare, legitimerade läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister inom bl.a Geriatrik, Rehab, ASiH, Palliativ slutenvård, läkarinsatser i särskilt boende (SÄBO). Vi erbjuder flexibla och varierande uppdrag med konkurrenskraftiga villkor. Bemanningsuppdragen varierar från enstaka pass till uppdrag över längre tidsperioder.
Din roll
Till sommaren behöver vi utöka vårt team av uppskattade sjuksköterskor till vår bemanningspool. Vi söker dig som kan jobba heltid under v 25 -33 och har ett intresse för rehabilitering. Som sjuksköterska i vårt team blir du en del av ett trevligt gäng som stöttar och hjälper varandra. Arbetet är person centrerat och alla viktiga beslut gällande patientens omvårdnad och behandling fattas gemensam. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att utföra specifik omvårdnad, läkemedelshantering, dokumentation i Take Care samt LifeCare, samt diverse medicintekniska uppgifter. Tjänstgöringen omfattar dag, kväll och helgarbete.
Arbetsplatsen för detta uppdrag är på Sollentuna sjukhus.
Vi erbjuder dig
Marknadsmässig ersättning och kollektivavtal
Sommar bonus
Flexibilitet, arbeta deltid eller heltid
Vi bryr oss om vår personal och ute på uppdraget är du en i Capio-teamet
Friskvård
Förmånliga rabatter hos Specsavers
Om dig
Vi ser fram emot att veta mer om dig! Du är legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet från slutenvård. Tidigare erfarenhet inom rehabilitering är meriterande. Du är trygg i din roll som sjuksköterska och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har god samarbetsförmåga och arbetar prestigelöst med patienten i fokus.
Du har goda kunskaper i Svenska, både i tal och skrift.
Personliga egenskaper som vi värdesätter är: Flexibilitet, laganda, positivitet där du bidrar med ett öppet och glädjefyllt arbetsklimat, samt att du har ett genuint intresse för människor.
Intervjuer kommer ske löpande då tjänsten önskas tillsättas omgående. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivare Capio Sverige AB
https://jobba.capio.se
Nytorpsvägen 10 (visa karta
)
191 35 SOLLENTUNA
