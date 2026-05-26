Farmaceut till Kronans Apotek i Härnösand
2026-05-26
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som Farmaceut för Kronans Apotek i Härnösand
Vi söker en engagerad och målinriktad farmaceut till Kronans Apotek i Härnösand en ort där det för dig som vill utvecklas finns goda möjligheter till variation i arbetet. Vi samarbetar nära våra grannapotek, vilket ger dig möjlighet att arbeta på flera apotek och bredda din erfarenhet med möjlighet till utökade förmåner.
I stadskärnan ligger vårt större apotek, med en stark egenvårds affär och många trogna stamkunder. Här arbetar vi nära våra kunder och hanterar även veterinärrecept, rekvisitioner samt samarbeten med boenden och hemtjänst. I lokalen finns även Vaccinova, som erbjuder vaccination flera dagar i veckan utifrån efterfrågan.
Vårt andra apotek är ett mindre ensammansapotek beläget i samma lokal som en vårdcentral. Här får du en självständig roll med stort eget ansvar i det dagliga arbetet, samtidigt som du alltid har nära stöd från kollegorna på apoteket i stadskärnan.
Vi söker dig som kan bli ett nytt värdefullt tillskott till vårt team. Här kan förvänta dig en dynamisk arbetsmiljö och ett roligt samt varierande jobb där du har möjlighet till flexibilitet. Du möter en varierad kundgrupp, från stamkunder och egenvårdskunder till patienter via vården vilket gör arbetet både utvecklande och meningsfullt.
Du kommer arbeta tillsammans med ett stabilt och välfungerande team som till grund består av två farmaceuter och två egenvårdsmedarbetare i driften. Teamet består av receptarier, apotekare med LMA-ansvar, apotekstekniker med RX-behörighet samt kassapersonal. Vi är en grupp som värdesätter samarbete, flexibilitet och arbetsglädje. Vi bryr oss om varandra och skapar tillsammans en arbetsmiljö där det är möjligt att kombinera arbete och privatliv på ett hållbart sätt.
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt från rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till arbete med lagerhållning, kampanjer, kvalitetsarbete och utveckling. I rollen ingår även följande ansvarsområden och arbetsuppgifter:
Expediera rätt läkemedel till varje kund och erbjuda professionell patientrådgivning samt bidra till en högkvalitativ kundupplevelse.
Främja delaktighet och gott samarbete inom apoteket och tillsammans med kollegorna skapa en positiv gruppdynamik.
Öppettider
Måndag-fredag 8.30-18 .00
Lördag 10.00-15.00
Söndag: Stängt
Du välkomnas till apotekschef Elin Brodins team.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för att hjälpa kunder till god läkemedelsanvändning och bättre hälsa. Vi tror också att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål. På apoteket stöttar vi varandra i det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trivsam, hållbar och trygg arbetsmiljö där vi utvecklas, har roligt och gläds åt våra framgångar. Till stöd finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
