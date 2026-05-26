Vikarierande GIS-ingenjör med IT-kompetens
2026-05-26
Är du på jakt efter ett roligt och givande jobb och har erfarenhet som GIS-ingenjör och har goda kunskaper inom IT? Är du dessutom en flexibel och resultatinriktad person som har god förmåga att pedagogiskt förklara komplexa samband? Välkommen med din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med att utveckla GIS och arbetsflöden tillsammans med kommunens olika delar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att driva aktiviteter och projekt inom GIS, utveckla teknik för att förädla och tillgängliggöra geografisk information, effektivisera och utveckla processer inom GIS samt även bistå med support och utbildning inom GIS- och Geodataområdet och ajourhållning av databaser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med inriktning mot GIS eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser även att du har ett starkt engagemang och förmåga att driva projekt, en generell hög IT-mognad samt kunskap och erfarenhet av att hantera och strukturera geografisk data. Du tycker om att arbeta med ny teknik och bidrar med kreativa idéer och är lösningsorienterad och du bör vara bekväm med att hitta lösningar via internet eller andra kanaler.Det är också viktigt att du kan formulera dig väl på svenska, både i tal och skrift. Att du har förmåga att pedagogiskt förklara komplexa samband samt även bistå med support och utbildning inom GIS-området.Du kommer att tillhöra gruppen Kart- och Geodata och vara med i GIS-teamet, som har uppdraget att verka för en tillgänglig och stabil GIS-plattform, med ansvar för databaser, servrar, applikationer, integrationer och script. Du har kunskap och erfarenhet av:
Arbete med ArcGIS-pro, Q-GIS eller likvärdigt.
Databashantering och integrationer mot interna och externa tjänster/verksamhetssystem.
Komplexa arbetsflöden och drift.
Erfarenhet av systemhantering
FME desktop.
Kunskaper i digital karthantering och databasteknik och gärna också erfarenhet från arbete med GIS inom kommunal verksamhet eller myndighet
Det är meriterande om du har erfarenhet av myCarta, VA-Banken, Topocad. Det är även värdefullt om du har erfarenhet av programmeringsspråk t ex Phyton eller R. Intresse/erfarenhet av drönarflygning och 3D.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 600 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Har du skyddade personuppgifter vänligen kontakta kontaktpersonen för annonsen via telefon och skicka din ansökan via post.
Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
462 85 VÄNERSBORG Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Miljö och byggnadsförvaltningen, Kart- och Geodata Kontakt
Jesper Bagger Nordberg jesper.baggernordberg@vanersborg.se 0521-721310 Jobbnummer
