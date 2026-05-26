Efterbehandlare (Informationsassistent)
2026-05-26
Om verksamheten
Regiontryckeriet är Västra Götalandsregionens interna tryckeri - en viktig resurs som förser hela regionens verksamheter med trycksaker. Vi är ett mindre team som tillsammans ansvarar för hela kedjan från idé och form till färdig produkt. Med placering i Trollhättan arbetar vi nära våra beställare och erbjuder allt från digitaltryck och storformatsproduktion till formgivning. Hos oss präglas vardagen av samarbete, service och ett stort intresse för trycksaker.
Om arbetet
Som efterbehandlare färdigställer du och skickar trycksaker. Du arbetar huvudsakligen med:
Färdigställning av trycksaker så som skärning, limning, häftning, falsning, hålning och packning
Administrativa uppgifter som registerhållning och hantering i vårt e handelssystem samt mottagande av beställningar
Löpande kontakt med beställare och nära samarbete med kollegor i teamet
Hos oss får du möjligheten att arbeta brett inom trycksaksproduktion och då vi är en mindre avdelning är flexibilitet och samarbete centrala delar av vardagen - alla hjälper varandra där det behövs
Om dig
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har:
Slutförd gymnasieutbildning
God IT-vana
God vana av Microsoft Office paketet
God organisationsförmåga
God svenska i tal och skrift
Meriterande för tjänsten är:
Flerårig erfarenhet från branschen
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
Erfarenhet av arbete med storformatutskrifter
Erfarenhet av orderhantering
Truckkort
Erfarenhet av att hantera efterbehandlingsmaskiner
Rekryteringsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar. Vi uppskattar att du formulerar dig på ett sätt som visar på ditt personliga sätt att skriva och kommunicera. Efter sista ansökningsdag kommer vi att kontakta de kandidater som är aktuella för en första intervju.
Välkommen med din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Publiceringsdatum2026-05-26
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Lärketorpsvägen 10 (visa karta
)
461 73 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Västra Götalandsregionen, Regiontryckeriet Kontakt
Ingegerd Hermansson, Vision ingegerd.hermansson@vgregion.se 0734-445330
9927623