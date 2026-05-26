F-3 eller 4-6 lärare sökes till Örserumsskolan
Jönköpings kommun / Grundskollärarjobb / Jönköping Visa alla grundskollärarjobb i Jönköping
2026-05-26
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vad drömmer du om? Är svaret att utbilda framtidens världsmedborgare har du hittat helt rätt. Hos oss finns alla förutsättningar för dig som är en engagerad lärare som vill inspirera till lärglädje - varje dag, hela vägen!
Ditt nya jobb
I ditt uppdrag ingår att ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och att självständigt planera, genomföra och följa upp arbetet i klassen. Du säkerställer att undervisningen utgår från läroplanens mål och övriga styrdokument, samtidigt som du tillsammans med arbetslaget eller lärarkollegor kontinuerligt utvecklar undervisningen vidare. I klassrummet arbetar du för att stärka elevernas förmågor, kunskaper och tilltro till sig själva, och du bygger tillitsfulla relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor. Du bidrar aktivt till en trygg och trivsam lärmiljö som stödjer elevernas lärande under hela skoldagen. Rollen innefattar också mentorskap, där du följer och stöttar utvecklingen för en av skolans klasser.
Välkommen till oss
Örserumsskolan ligger cirka 1 mil öster om Gränna. I direkt närhet finns tillgång till härlig natur med skog och sjön Ören. På skolan går ca 40 elever och på fritidshemmet finns ca 15 barn inskrivna. Undervisningen sker åldersintegrerat med elever från olika årskurser i en grupp.
Örserumsskolan är en del av Ölmstads skolområde, med pedagogiskt samarbete under läsåret.
Skolgården är stor och bjuder på många olika lekutrymmen som t.ex. häst- och stallverksamhet, hinderbana, bandyplan, fotbollsplan, sandlådelek och klättervägg.
På vår hemsida får du gärna läsa mer om vårt område: https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/orserumsskolan-f-6
Läs om hur det är att jobba i Jönköpings kommun: https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare för årskurs F-3 och/eller 4-6 med bred behörighet för undervisning i grundskolan. För arbete i årskurs 4-6 krävs legitimation i svenska, engelska och matematik.
Du har god förståelse för grundskolans uppdrag och de styrdokument som ramar in undervisningen samt mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Vidare har du grundläggande digital kompetens och känner dig trygg i att använda skolans IT-verktyg i det dagliga arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg i samband med din ansökan. Enligt skollagen krävs att samtliga medarbetare som anställs inom våra verksamheter uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin arbete inom skola eller förskola: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Från och med 1 mars 2026 infördes utökade registerkontroller för personer som ska arbeta med barn. Det innebär att du kommer behöva lämna in ytterligare ett utdrag inför anställning. Det andra utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.
Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan: https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
)
551 89 JÖNKÖPING Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Jessika Philip 036-106674 Jobbnummer
9927625