Lärare inom administration och ekonomiska ämnen till Katedralskolan
Skara kommun, Barn och utbildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Skara Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Skara
2026-05-26
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skara kommun, Barn och utbildningsförvaltningen i Skara
Vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling med fokus på kunskap för hela livet. Hos oss sker skol- och undervisningsförbättring genom intern samverkan och i samarbete med akademin och samhället. Förvaltningen ansvarar för utbildning från förskola till vuxenutbildning samt driver ett unikt hus för ungdomars aktiva fritid.
Ditt uppdrag
Du kommer att undervisa i administrativa och ekonomiska ämnen med huvudsaklig placering på försäljnings- och serviceprogrammet. Där kommer du att ingå i programmets arbetslag och bidra till elevernas utveckling och lärande. Undervisning förekommer även i vissa ekonomiska ämnen på ekonomiprogrammet.
I tjänsten ingår också arbete med entreprenörskap och UF - Ung Företagsamhet. Du ansvarar för att planera, genomföra, följa upp och utveckla undervisningen utifrån elevernas behov och verksamhetens mål.
Du har ett nära samarbetar med kollegor i det pedagogiska arbetet. Digitala verktyg och IKT används som en naturlig del av undervisningen och det dagliga arbetet.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och tydlig pedagogisk ledare i klassrummet. Du är kreativ, tänker nytt och tar initiativ som bidrar till utveckling av undervisningen.
Du har god förmåga att planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån gällande styrdokument.
Du är en engagerad och relationsskapande person som vill bli en viktig vuxen för våra elever på. Med ett öppet förhållningssätt, kan du se saker ur olika perspektiv och möter elever utifrån deras individuella behov. Du har lätt för att skapa och bygga förtroendefulla och respektfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.Publiceringsdatum2026-05-26Kvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i administrativa och ekonomiska ämnen på gymnasienivå.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidare, ferietjänst på 100% med tillträde 260807.
Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Registerutdrag
Arbetsgivaren har i vissa fall rätt och även skyldighet att begära utdrag ur belastningsregistret. Detta gäller särskilt vid arbete där medarbetaren kommer att ha kontakt med barn och ungdomar, samt i verksamheter som omfattar vård och omsorg av äldre eller personer med funktionsnedsättning, i enlighet med gällande lagstiftning.
Om du blir aktuell för tjänsten ska du kunna uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Du beställer utdraget här: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara kommun
(org.nr 212000-1702), http://www.skara.se/kommun--politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Viktoriagatan 2 A (visa karta
)
532 88 SKARA Arbetsplats
Skara kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Kontakt
Sara Barndik sara.barndik@skara.se 0511-32344 Jobbnummer
9927616