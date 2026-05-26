Biträdande rektor NTI Gymnasiet Uppsala
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i. Läs mer om våra skolor på www.ntigymnasiet.se.
NTI Gymnasiet Uppsala är en attraktiv gymnasieskola belägen på Polacksbacken i Uppsala med ca 540 elever och drygt 50 medarbetare. Skolan har 6 starka program (teknik-, naturvetenskaps-, estetiska-, el- och energi-, samhällsvetenskaps- programmet samt Gymnasieingenjörsprogrammet TE4) och vi har fokus på hög kvalitet i undervisningen och sedan flera år arbetar vi med formativ bedömning och kollegialt lärande. Vi är en lugn och välfungerande skola med makerspace, moderna labbmiljöer och studios för samtliga av skolans program. Hos oss känner sig elever och personal välkomna och här får alla vara med och utvecklas. Våra enkäter visar tydligt att både personal och elever har en hög trivsel hos oss och en stor del av det är att vi tror och arbetar aktivt med kollegialt samarbete där vi tillsammans delar kunskap och uppskattning. Vi hoppas att just du vill fortsätta utveckla detta med oss.
Vi söker nu en biträdande rektor till skolans ledningsgrupp då en av våra biträdande rektorer går vidare till ett nationellt verksamhetsutvecklingsuppdrag inom NTI Gymnasiet.
Uppdraget:
Som biträdande rektor hos oss blir du en självklar del av skolledningen tillsammans med rektor och ytterligare en biträdande rektor. Du har ett övergripande helhetsansvar för programmens genomförande, kvalitet och uppföljning samt för elevernas samlade utbildning.
I uppdraget ingår att säkerställa att alla elever ges goda förutsättningar att nå sin fulla potential och klara sina studier. Du följer upp studieresultat och studieplanering samt säkerställer att utbildningen bedrivs med hög kvalitet och i enlighet med styrdokument.
Med ett tydligt helikopterperspektiv analyserar du verksamhetens övergripande behov, förankrar beslut och bidrar med lösningar i komplexa frågor. Du verkar för en sammanhållen utbildning och ansvarar för att skapa strukturer och förutsättningar för programmens kvalitet och långsiktiga utveckling genom ett strategiskt och systematiskt kvalitetsarbete.
Rollen innebär personalansvar och omfattar i nuläget programrektoruppdrag för teknikprogrammet och gymnasieingenjörsprogrammet. Programansvaret kan komma att justeras utifrån din kompetens och verksamhetens behov
Vi söker dig som är en tydlig och trygg ledare med god kommunikativ förmåga. Du är van att fatta beslut, förankra dem i organisationen och har ett helhetsperspektiv på verksamheten. Du planerar och organiserar ditt arbete effektivt och skapar goda förutsättningar för dina medarbetare att ta ansvar och utvecklas i sina uppdrag.
Du har ett starkt engagemang för skolans utveckling och motiveras av att leda både människor och verksamhet mot gemensamma mål. Du bygger förtroendefulla relationer och samverkar väl med såväl medarbetare som elever.
Du är även digitalt trygg, håller dig uppdaterad i teknikutvecklingen och har god förmåga att arbeta i olika system.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Lärarexamen
Erfarenhet av arbete inom ledning och/eller skolutveckling
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med studieplaner på gymnasienivå
Erfarenhet av arbete med tjänsteplanering och systematiskt kvalitetsarbete (SKA)
Erfarenhet av system som SchoolSoft och Skola24
Kunskap om GY25 (samt GY11)
Erfarenhet av arbete med eller inom elevhälsoteam
Genomgången eller påbörjad rektorsutbildning alternativt rekryteringsutbildning (t.ex. via Uppsala universitet)
Övrig information
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Tillträdesdag: Augusti 2026 eller enligt överenskommelseOmfattning: Heltid (100%)
Anställningsform: Tillsvidare. Semestertjänst. Provanställning 6 månader tillämpas på alla tjänster.
Placeringsort: UppsalaSista dag att ansöka är 2026-06-11. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Övrigt: Om du erbjuds anställning är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med att lämna in din ansökan till denna fina, och spännande, tjänst.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med rektor Anna Wiklund på epost annaelisabet.wiklund@ntig.se
eller telefon 018-18 22 72
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
