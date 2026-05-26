Affärsansvarig till Airframe Assembly Saab
Saab AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2026-05-26
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
I rollen som affärs- och kontraktsansvarig för ett av våra kontrakt inom Airframe Assembly ansvarar du för våra åtaganden gentemot kund i både befintliga och nya kontrakt. Du säkerställer att affärerna uppfyller verksamhetens krav på lönsamhet och har budget- samt P&L-ansvar genom kontraktens hela livscykel.
Du leder och samordnar ett tvärfunktionellt affärsteam med deltagare från flera delar av verksamheten där ni tillsammans arbetar mot uppsatta mål. Rollen innebär även ett nära samarbete med kund och du är den huvudsakliga kontakten i affären, vilket gör att resor är en naturlig del av tjänsten.
Vidare deltar du i arbetet med att utveckla nya affärer, från prospektfas till projekt- och programfas, i nära samarbete med strategi- och marknadsfunktioner för att bidra till affärsenhetens fortsatta tillväxt.
Du blir en del av en sektion bestående av nio medarbetare med roller inom bland annat kontraktsansvar, programansvar, projektledning och ändringsledning.Publiceringsdatum2026-05-26Profil
Vi söker dig som är en affärsmässig och kommunikativ person som trivs i en roll med mycket kundkontakt och förhandlingar. Du har lätt för att se helheten, samtidigt som du förstår vikten av detaljer. Vidare tror vi att du har ett genuint intresse för teknik, ekonomi samt människor och ledarskap. Du motiveras av att stötta och leda andra för att tillsammans nå gemensamma mål.
Vi ser att du har:
Relevant utbildningsbakgrund alternativt motsvarande erfarenhet - framför allt vad gäller kommersiellt arbete med program och kontrakt mot internationella kunder.
Erfarenhet av förhandlingar
Finansiell förståelse och kunskap för lönsamhet och resultat
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Tidigare erfarenhet av Airbus och/eller Boeing är meriterande
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplaceringar kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas gata 1 (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB malin.holmberg1@saabgroup.com Jobbnummer
9927624