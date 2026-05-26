Psykolog HC Södertälje
Habiliteringscenter Södertälje vuxna söker legitimerad psykolog
Vill du som psykolog vara med och utvecklas tillsammans med oss?
Om Oss
Habiliteringscenter Södertälje vuxna är en specialistmottagning som tillhör verksamheten Habilitering & Hälsa. Vi erbjuder insatser till personer över 18 år med medfödda eller tidigt uppkomna funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen, som exempelvis autismspektrumdiagnos, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning. Genom att ge råd, stöd och behandling till patienten och dess nätverk kan vi förebygga och minska svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra.
Hos oss jobbar du i ett tvärprofessionellt team tillsammans med arbetsterapeut, kurator, fysioterapeut och logoped. Vi finns för invånare i Botkyrka och Huddinge.
Vårt mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett fungerande och meningsfullt vardagsliv.Publiceringsdatum2026-05-26Om tjänsten
Vi söker nu en psykolog som ska möta patienter i vårt IF/RN-team som arbetar med patienter som har en intellektuell funktionsnedsättning och/eller en rörelsenedsättning. Som psykolog ansvarar du för psykologens perspektiv i nära samarbete med andra yrkesgrupper på enheten. I arbetet ingår bla:
Arbete med att ge patienten och dennes omgivning ökad kunskap om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser samt lära ut strategier för att hantera svårigheterna.
En konsultativ och rådgivande roll till patienten och dennes närmiljö, både individuellt och i nära samarbete med andra yrkesgrupper hos oss.
Arbete med psykologisk behandling individuellt och/eller i grupp kopplat till habiliteringens uppdrag.
Leda grupper och föreläsningar utifrån din professionella kunskap.
Vi är en arbetsgrupp med trevligt arbetsklimat och god arbetsmiljö. Vi lägger vikt vid kompetensutveckling och erbjuder en strukturerad introduktionsperiod, specifika introduktionsutbildningar, vidare fördjupad personalutbildning samt jämte det kollegiala stödet och samarbetet även tillgång till ärendehandledning. Förutom ett stimulerande och roligt arbete så får du hos oss:
Ett variationsrikt arbete som är uppskattat av både patienter och deras anhöriga
En god gemenskap i tvärprofessionellt teamarbete som ger dig yrkesmässig utveckling
Kompetensutveckling bla genom vår interna personalutbildning.
Fri hälso- och sjukvård
Generöst friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid
Flexibel arbetstid
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog, gärna med erfarenhet av habilitering.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du har ett stort intresse för människor med funktionsnedsättning. Du engageras av att försöka förstå patienter som sällan fungerar enligt normen, som kräver stora anpassningar i arbetssätt och perspektivtagande samt som kräver att man skapar individuella och kreativa lösningar på problem utifrån deras förutsättningar. Det övergripande syftet är att patienten ska få en så bra vardag som möjligt.
Du är intresserad av utveckling både av ditt kliniska arbete och av vårt gemensamma arbete, du gillar att arbeta självständigt likväl som i team och tar eget ansvar för att planera, utveckla och driva patientarbetet framåt på ett strukturerat sätt med utgångspunkt från våra arbetssätt. Hos oss behöver du kunna samarbeta och drivas av ett kollegialt lärande då du arbetar i nära samarbete med andra yrkeskategorier.
Anställningsform
Vikariat 75-100 %, i 11 månader med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. Intervju kommer ske fortlöpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Habilitering och Hälsa, Sektion 2 Vuxna
