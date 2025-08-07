Restaurang / cafébiträde
2025-08-07
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
Vill du jobba i nya och spännande miljöer?
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du jobba i nya och spännande miljöer?
Restaurangbiträde med café-erfarenhet sökes:
God kunskap i svenska och kassavana är ett krav.
Om du är cafebiträde ska du också ha erfarenhet med espresso och kaffe maskin.
Arbetstider är varierande. Främst vardagar dagtid.
Som Restaurangbiträde kommer du främst arbeta bakom kassan och hantera påfyllning av mat, bestick och brickor. Arbete ute i restaurangen med servering, städ och liknande kan även förekomma.
Din profil
Vi tror att du är en glädjespridare som trivs i restaurangmiljön. Laganda och teamarbete är något du värderar högt. Vi söker någon ansvarstagande med god service förmåga som kan arbeta självständigt.
Att jobba med Brunnsviken Service:
• Möjligheten att jobba så mycket man vill och när man vill!
• Möjligheten att jobba på flertal fina restauranger i Stockholmsområdet!
• Schyssta löner efter kollektivavtal!
Anställningsgrad: Behov / Deltid / Heltid.
Välkommen med din ansökan till oss!
Maila din ansökan till: Brunnsvikenserviceab@gmail.com
Brunnsviken Service AB är ett växande bemanningsbolag som samarbetar med flertal restauranger i Stockholmsområdet. Vi förser anläggningarna med personal till disken, köket, matsalen, catering. Restaurangbranchen är i ständigt behov av arbetskraft och där finns vi positionerade till att täcka behoven. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: Brunnsvikenserviceab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör". Arbetsgivare Brunnsviken Service AB
(org.nr 559133-7208), https://brunnsvikenservice.se/
Gustav III:s Boulevard 34 (visa karta
)
169 73 SOLNA Jobbnummer
