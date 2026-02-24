Restaurang&Cafe 'Juniskär söker

Vi söker en kock för sommarsäsongen 2026 med start i juni! Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av kockyrket, och har ett intresse av att vara kreativ i köket och att utvecklas tillsammans med oss. Vi söker dig som är stresstålig, har en god samarbetsförmåga och känsla för kvalitet. Juniskärs Restaurang & Café är en sommarrestaurang längs kustvägen där vi arbetar med lokala råvaror i både mat och dryck. Vi erbjuder en vacker arbetsplats i skärgårdsmiljö med familjär känsla. Skicka ett mail med CV om det låter intressant