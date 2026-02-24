Restaurang&Cafe 'Juniskär söker

AB Kungen & Kråkan / Kockjobb / Sundsvall
2026-02-24


Vi söker en kock för sommarsäsongen 2026 med start i juni!
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av kockyrket, och har ett intresse av att vara kreativ i köket och att utvecklas tillsammans med oss.
Vi söker dig som är stresstålig, har en god samarbetsförmåga och känsla för kvalitet.
Juniskärs Restaurang & Café är en sommarrestaurang längs kustvägen där vi arbetar med lokala råvaror i både mat och dryck.
Vi erbjuder en vacker arbetsplats i skärgårdsmiljö med familjär känsla.
Skicka ett mail med CV om det låter intressant

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: thomas.wallberg@cafejuniskar.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AB Kungen & Kråkan (org.nr 559194-8665), https://cafejuniskar.se/
Juniskärsvägen 132 (visa karta)
862 91  KVISSLEBY

Arbetsplats
Restaurang & Cafe 'Juniskär

Kontakt
Ansvarig
Thomas Wallberg
thomas.wallberg@cafejuniskar.se
070-2562312

Jobbnummer
9761021

