Restaurang Biträde

King Food Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Örebro
2026-07-14


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🔥 VI SÖKER NYA STJÄRNOR TILL TEAMET – EUROSTOP ÖREBRO! 🔥
Vill du jobba i ett härligt team där tempot är högt och dagarna aldrig är tråkiga? Nu söker vi nya medarbetare till vår restaurang på Eurostop och Örebro City i Örebro!
💼 Vi söker dig som:
• Är positiv, driven och ansvarstagande
• Gillar att jobba i team
• Trivs i ett högt tempo
• Brinner för service och att ge gäster en bra upplevelse
⭐ Vi erbjuder:
• Ett roligt och utvecklande jobb
• Härliga kollegor och bra stämning
• Möjlighet att utvecklas inom företaget
📍 Plats: Eurostop/ Örebro City Örebro
📩 Ansök genom att skicka CV + en kort presentation till: [din mail]
Tipsa gärna någon eller dela inlägget!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: Emina@bking.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
King Food Sweden AB (org.nr 556926-2602)
Drottninggatan 26 (visa karta)
702 10  ÖREBRO

Arbetsplats
Burger King Örebro City

Kontakt
Emina Mehmedovic
Emina@bking.se
0707100339

Jobbnummer
10002941

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