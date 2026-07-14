Restaurang Biträde
King Food Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Örebro Visa alla restaurangbiträdesjobb i Örebro
2026-07-14
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos King Food Sweden AB i Örebro
, Avesta
, Sollentuna
, Stockholm
, Jönköping
eller i hela Sverige
🔥 VI SÖKER NYA STJÄRNOR TILL TEAMET – EUROSTOP ÖREBRO! 🔥
Vill du jobba i ett härligt team där tempot är högt och dagarna aldrig är tråkiga? Nu söker vi nya medarbetare till vår restaurang på Eurostop och Örebro City i Örebro!
💼 Vi söker dig som:
• Är positiv, driven och ansvarstagande
• Gillar att jobba i team
• Trivs i ett högt tempo
• Brinner för service och att ge gäster en bra upplevelse
⭐ Vi erbjuder:
• Ett roligt och utvecklande jobb
• Härliga kollegor och bra stämning
• Möjlighet att utvecklas inom företaget
📍 Plats: Eurostop/ Örebro City Örebro
📩 Ansök genom att skicka CV + en kort presentation till: [din mail]
Tipsa gärna någon eller dela inlägget! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: Emina@bking.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare King Food Sweden AB
(org.nr 556926-2602)
Drottninggatan 26 (visa karta
)
702 10 ÖREBRO Arbetsplats
Burger King Örebro City Kontakt
Emina Mehmedovic Emina@bking.se 0707100339 Jobbnummer
10002941