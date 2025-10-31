Resident Engineer Ringhals
Siemens Energy AB / Elektronikjobb / Varberg Visa alla elektronikjobb i Varberg
2025-10-31
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Siemens Energy AB i Varberg
, Trollhättan
, Jönköping
, Eksjö
, Karlstad
eller i hela Sverige
Ett ögonblick av din dag
Starta dagen med att planera och hantera resurser för planerade och akuta driftstopp, där en aktiv roll tas i att koordinera underleverantörer och säkerställa att rätt kompetens finns på plats. Ansvar tas för att skapa och uppdatera organisationsscheman, planera boende och resor samt hantera tidrapporter för hela teamet. Utveckling av underleverantörsnätverk, förbättringsarbete och säkerställande av att alla verktyg och reservdelar är på plats inför varje insats ingår. Genom nära samarbete med kunden och Siemens Energy-teamet optimeras driftstopp, tillgängligheten höjs och säkerhets- samt kvalitetskrav uppfylls.
Hur Du kommer att påverka
* Deltagande i planering och schemaläggning av servicearbeten, transporter, inspektioner och stödinsatser
* Säkerställande av att nödvändiga reservdelar finns tillgängliga samt deltagande vid akuta insatser vid utrustningsfel
* Planering och hantering av resurser för driftstopp, inklusive underleverantörer, boende, resor och tidrapportering
* Drivande och utveckling av förbättringar för kostnadsbesparingar, tidsoptimering och ökad tillgänglighet
* Koordinering av verktyg, inspektioner och samarbete med kund, leverantörer
* Ansvar för EHS-arbete, riskbedömning, incidentrapportering och säkerhetsrundor
* Skapande och släppande av dagliga och slutliga rapporter, deltagande i möten och organisering av kick-off för leverantörer
* Följer lokala regler, instruktioner och arbetsrutiner samt hanterar arbetstillstånd under driftstopp
Vad Du medför
* Erfarenhet av resursplanering och projektledning vid driftstopp och underhållsarbete
* Vana att planera och följa upp servicearbeten, inspektioner och reservdelshantering
* Kompetens inom EHS-arbete, riskbedömning och incidentrapportering
* Starka kommunikations- och samarbetsförmågor, både internt och externt
* Mycket goda kunskaper i engelska, tyska är meriterande
* Svenskt medborgarskap och flytande svenska
Om teamet
Teamet arbetar nära kunden och Siemens Energys olika enheter för att säkerställa att driftstopp och underhållsarbete utförs effektivt och säkert. Gruppen ansvarar för allt från resursplanering och rapportering till förbättringsarbete och samordning av underleverantörer. Här finns ett starkt fokus på samarbete, problemlösning och att ständigt utveckla arbetssätt för att optimera tillgänglighet och kvalitet.
Vem är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Med över 100 000 engagerade medarbetare i mer än 90 länder utvecklar vi framtidens energisystem och ser till att det växande energibehovet i det globala samhället tillgodoses på ett tillförlitligt och hållbart sätt. De teknologier som skapas i våra forskningsavdelningar och fabriker driver energiomställningen och utgör grunden för en sjättedel av världens elproduktion.
Vårt globala team är engagerat i att göra hållbar, tillförlitlig och prisvärd energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi upprätthåller ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka personer som vill stödja vårt fokus på avkarbonisering, ny teknik och energiomställning.
Ta reda på hur du kan göra skillnad på Siemens Energy: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Tur för oss att vi inte alla är lika. Genom mångfald skapar vi kraft. Vi drivs av inkludering, och vår gemensamma kreativa energi får bränsle av över 130 nationaliteter. Siemens Energy hyllar karaktär - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsnedsättning. Vi ger energi till samhället, hela samhället, och vi diskriminerar inte på grund av våra olikheter.Publiceringsdatum2025-10-31Så ansöker du
Tveka inte - skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs,
id nr 284319 senast 2025-12-03
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Eric Wiklund eric.wiklund@siemens-energy.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Narcissa Gvozdar Tellefsen narcissa.tellefsen@siemens-energy.com
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
Placeringsort: Ringhals
Fackliga representanter:
• Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "284319". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siemens Energy AB
(org.nr 556606-6048) Arbetsplats
Siemens Energy Jobbnummer
9584179