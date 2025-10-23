Reservkraftstekniker - stenugnsund
2025-10-23
Till väletablerat företag i en växande fas söker vi nu dig som vill hjälpa vår kund att hålla Sverige i drift!Publiceringsdatum2025-10-23Om tjänsten
Tjänsten består bland annat av tillsyn, underhåll och service på UPS:er och försörjningssystem. Tjänsten innebär planering. Mekaniskt underhåll, elarbeten och en del styr och regler.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med möjlighet att du efter en period som anställd via Boost, får erbjudande att gå över till anställning direkt hos kunden. Tillträde enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet från att jobba med reservkraft och har en elteknisk utbildning från elprogrammet eller annan relevant yrkesutbildning. Som person är du driven och initiativtagande, vi tror att du har ett stort mekanikintresse och är inte rädd för att hugga i där det behövs.
För att arbetet ska fungera väl ser vi också att du är flexibel, självgående och målmedveten.Så ansöker du
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.gbg@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Vid ansökan var god ange referens: Reservkraft - StenugnsundOm företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
