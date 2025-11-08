Reservdelsman sökes i Tyresö
Är du intresserad av att arbeta både praktiskt, administrativt och socialt? Då kan tjänsten som reservdelsman vara något för dig. Rollen som reservdelsman är ett varierande och roligt arbete för dig som har kunskap om och intresse för bilar. Arbetsuppgifterna innefattar planering och beställning av reservdelar, hantering av inkommande gods och lager, returhantering, intern service till övriga medarbetare, samt andra tillkommande administrativa uppgifter. I rollen som reservdelsman är du en viktig del av verksamheten, eftersom du säkerställer att både bilförsäljning och verkstad får tillgång till reservdelar och tillbehör som efterfrågas. Arbetet sker i nära samarbete med verkstadens olika roller, medarbetarna är glada och stämningen präglas av en teamkänsla. Du erbjuds möjligheten att utvecklas tillsammans med dina kollegor på en fin och fräsch verkstad/bilåterförsäljare.
Vi söker dig som
• Har tidigare erfarenhet av reservdelshantering på en bilverkstad.
• Har god datorvana eftersom du i arbetet ska kunna hantera olika reservdelssystem.
• Talar svenska och engelska obehindrat.
• Innehar B-körkort.
Det är meriterande om du:
• Arbetat i reservdelssystem tidigare.
Du som person är:
• Strukturerad, ordningsam och noggrann.
• Serviceinriktad och lösningsorienterad.
• Ansvarstagande och självgående.
• Tekniskt lagd.
Tjänsten är på heltid med start omgående eller utefter överenskommelse. Fast lön tillämpas. Arbetet som reservdelsman är en rekrytering och du kommer anställas direkt hos vår kund. Intervjuer kommer ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Passa därför på att söka redan idag!
Aura Personal är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kompetenta rekryterare som totalt har över 20 års erfarenhet av bemannings- och rekryteringsarbete. Ett nytänkande, lösningsorienterat och effektivt arbetssätt har gjort att vi under kort tid blivit framgångsrika i vårt arbete. Vi tror på flexibla bemanningslösningar utefter varje kunds respektive behov och värdesätter transparent kommunikation med såväl kund som kandidat. Som kandidat eller medarbetare hos oss blir du en viktig del av vår verksamhet. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
