Reservdelschef till Vimek i Vindeln
2025-12-29
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Vimek AB utvecklar och tillverkar kompakta skogsmaskiner för gallring och andra skogsvårdsåtgärder. Våra maskiner är omtyckta för att de är skonsamma mot naturen och för att de ger förutsättningar för hög kvalitet på utförda arbeten. Vi är ett mindre företag med familjär anda, där du som anställd spelar en viktig roll. Vimek säljer genom återförsäljare som också ansvarar för eftermarknadsarbetet på respektive marknadsområde.
Vimek ingår i Cranab Group och hade 2024 en omsättning på 162 MSEK.
Om rollen:
Vi söker nu en Reservdelschef som ska ansvara för vår befintliga försäljning av reservdelar och processen kring den. Vi ser att en del i rollen handlar om att löpande jobba med utveckling kopplat till reservdelsförsäljning och i förlängningen kundnöjdhet. En del i det kan till exempel vara att utveckla hur våra återförsäljare effektivt identifierar vilka delar som behövs, vår lagerhållning och logistik.
För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas inom eftermarknadsområdet.Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för Vimeks reservdelsförsäljning i sin helhet
Kontakt med återförsäljare
Inköp och leverantörskontakter
Lagerstyrning och tillgänglighet
Uppföljning, analys och förbättringsarbete
Vem är du? Vi söker någon som har erfarenhet av försäljning och gärna från en liknande roll inom reservdelar eller eftermarknad.
Du har ett driv och en nyfikenhet på att hitta nya lösningar och utvecklas
Du besitter en organisatorisk förmåga samt är bekväm med att leda operativt arbete
Du är affärsmässig och professionell i ditt arbete att bygga och upprätthålla starka relationer
Placeringsort: Vindeln eller enligt överenskommelse.
svenska och engelska är krav, fler språk är meriterande.
Körkort B är krav, fler körkort är meriterande.
AnsökanDenna process sköts av Northern Skill. Det personliga rekryteringsföretaget med norrländska som koncernspråk. Vi är mer intresserade av vem du är -. än hur duktig du är på att skriva CV.
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
