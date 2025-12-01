Research Engineer - Analytical Method Development and Transfer - Cytiva
Qrios AB / Kemistjobb / Uppsala Visa alla kemistjobb i Uppsala
2025-12-01
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qrios AB i Uppsala
, Solna
, Stockholm
, Botkyrka
, Södertälje
eller i hela Sverige
Nu söker vi en nyfiken och driven Research Engineer som vill ta nästa steg i sin karriär genom ett konsultuppdrag hos en av QRIOS Life Sciences partners, Cytiva.
Uppdraget ingår i ett globalt projekt där analytiska metoder från Uppsala ska överföras till en ny produktionssite i USA. Du blir en viktig del i arbetet med att säkerställa att överföringen sker effektivt och korrekt - både genom eget ansvar och nära samarbete med kollegor på båda sidor Atlanten.Publiceringsdatum2025-12-01Om tjänsten
Du genomför ditt uppdrag hos QRIOS partner Cytiva i Uppsala. Avdelningen MSAT Analytical Development stödjer ett internationellt projekt kopplat till etableringen av en ny resins-produktionsanläggning i Muskegon, USA. Teamet består av erfarna specialister inom Life Science som erbjuder en miljö präglad av kunskapsdelning, välkomnande onboarding och tydliga leveransmål.
• Stödja transfer av analytiska metoder från Uppsala till Muskegon
• Ansvara för ett definierat set av metoder och säkerställa samtliga delar av transferprocessen
• Utforma och dokumentera transferplaner
• Arbeta enligt detaljerad projektplan med tydliga leverabler
• Samarbeta tätt med kollegor i både Sverige och USA
• Utföra vissa arbetsmoment och koordinering självständigt
• Resa till Michigan vid minst fyra tillfällen under 2026
Vem är du?
Du är en strukturerad, analytisk och kommunikativ person som trivs i samarbeten över både team- och landsgränser. Du gillar att arbeta metodiskt, men uppskattar också möjligheten att vara nära innovation och utveckling. Med din erfarenhet och din vilja att dela kunskap passar du väl in i ett team med både djup expertis och stor bredd.
Vi söker dig som har:
• Relevant MSc eller BSc
• Minst 3 års erfarenhet av analytisk kemi
• Goda kunskaper i engelska och svenska
• Förståelse för statistik kopplad till metodutveckling och metodtransfer
• God systemvana, främst MS Office
Det är meriterande om du:
• Har tidigare erfarenhet av globala projekt eller metodöverföring
• Trivs i en roll med både eget ansvar och samverkan i ett internationellt team Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4978". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qrios AB
(org.nr 556599-5999), http://www.qrios.se/ Arbetsplats
Qrios Life Science & Engineering AB Kontakt
Hanna Peterson hanna.peterson@qrios.se Jobbnummer
9623618