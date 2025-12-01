Research Engineer - Analytical Method Development and Transfer - Cytiva

Qrios AB / Kemistjobb / Uppsala
2025-12-01


Nu söker vi en nyfiken och driven Research Engineer som vill ta nästa steg i sin karriär genom ett konsultuppdrag hos en av QRIOS Life Sciences partners, Cytiva.

Uppdraget ingår i ett globalt projekt där analytiska metoder från Uppsala ska överföras till en ny produktionssite i USA. Du blir en viktig del i arbetet med att säkerställa att överföringen sker effektivt och korrekt - både genom eget ansvar och nära samarbete med kollegor på båda sidor Atlanten.

2025-12-01

Om tjänsten
Du genomför ditt uppdrag hos QRIOS partner Cytiva i Uppsala. Avdelningen MSAT Analytical Development stödjer ett internationellt projekt kopplat till etableringen av en ny resins-produktionsanläggning i Muskegon, USA. Teamet består av erfarna specialister inom Life Science som erbjuder en miljö präglad av kunskapsdelning, välkomnande onboarding och tydliga leveransmål.

• Stödja transfer av analytiska metoder från Uppsala till Muskegon
• Ansvara för ett definierat set av metoder och säkerställa samtliga delar av transferprocessen
• Utforma och dokumentera transferplaner
• Arbeta enligt detaljerad projektplan med tydliga leverabler
• Samarbeta tätt med kollegor i både Sverige och USA
• Utföra vissa arbetsmoment och koordinering självständigt
• Resa till Michigan vid minst fyra tillfällen under 2026

Vem är du?
Du är en strukturerad, analytisk och kommunikativ person som trivs i samarbeten över både team- och landsgränser. Du gillar att arbeta metodiskt, men uppskattar också möjligheten att vara nära innovation och utveckling. Med din erfarenhet och din vilja att dela kunskap passar du väl in i ett team med både djup expertis och stor bredd.

Vi söker dig som har:
• Relevant MSc eller BSc
• Minst 3 års erfarenhet av analytisk kemi
• Goda kunskaper i engelska och svenska
• Förståelse för statistik kopplad till metodutveckling och metodtransfer
• God systemvana, främst MS Office

Det är meriterande om du:
• Har tidigare erfarenhet av globala projekt eller metodöverföring
• Trivs i en roll med både eget ansvar och samverkan i ett internationellt team

Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4978".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Qrios AB (org.nr 556599-5999), http://www.qrios.se/

Arbetsplats
Qrios Life Science & Engineering AB

Kontakt
Hanna Peterson
hanna.peterson@qrios.se

Jobbnummer
9623618

