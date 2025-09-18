Resande montör för hallbyggnation
Nordic BR Norr AB / Montörsjobb / Umeå Visa alla montörsjobb i Umeå
Nu söker vi dig som trivs med att leverera hög service, hög kvalitet samt innehar goda montageegenskaper!
Har du erfarenhet av till exempel stålmontage/ställningsbygge så är det matchande mot denna roll.Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
I rollen som resemontör ingår det att agera serviceinriktat med ordning och reda på arbetsplatsen samt förhålla sig till gällande lagar & regler.
Du kommer att resa en del i södra Sverige och vi tror att du med fördel bor kring Umeå för att hamna så centralt som möjligt på ditt område. Arbetstiden är förlagd till mån-tors.
Din huvudsakliga uppgift är att montera lagerhallar/PVC-hallar med hjälp av en montageledare. Som du förstår är arbetet i huvudsak fysiskt.
Vi söker dig som
Trivs med fysiskt arbete och är inte rädd för höjder.
Är serviceorienterad; Uppvisar stor vilja att lyssna in och möta samt tillvarata kundernas & medarbetarens önskemål.
Har ett systematiskt tillvägagångssätt; Använder ett metodiskt, systematiskt tillvägagångssätt, planerar i förväg samt prioriterar sina arbetsuppgifter på ett bra sätt.
Är verkställande; Följer företagets regler och policy, verkställer planer med engagemang och beslutsamhet, uppnår resultat av hög kvalitet
Är pålitlig; Uppvisar förtroende och bidrar till att skapa ett stabilt och tryggt arbetsklimat, är bestämd och pålitlig. Arbetar bra även i pressade situationer
Tar initiativ och ansvar; Agerar på eget initiativ, får saker att hända och tar ansvar för resultatet
Trivs med teamarbete; Samarbetar bra med andra, delar med sig av kunskap, erfarenheter och information, stöttar andra för att uppnå gruppens målsättningar
Vi kommer att se detta som meriterande:
Erfarenhet från kundhantering samt goda montagekunskaper
God förmåga av arbete i team
Du har minst behörighetsnivå B-Körkort
Certifikat för heta arbeten
Certifikat för fallskyddsutbildning
Certifikat för liftutbildning & Säkra lyft
Viktigt är att du innehar:
God förmåga att hantera kundkontakter
Kunskap om produkter & verktyg
God kommunikativ förmåga, muntligt och skriftligt i svenska
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid/Dagtid
Placeringsort:
Resande. Med fördel bor du i närheten Umeå för att hamna så centralt på området som möjligt.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev redan idag.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka!
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta Linda Jonsson på Nordic Bemanning & Rekrytering. Tel 070-250 40 09 alt. linda.jonsson@nordicbemanning.se
Om Oss:
Nordic Bemanning & Rekrytering har över 15 års erfarenhet av personallösningar inom diverse branscher och är auktoriserade via kompetensföretagens branschorganisation. Med kontor i Gävle, Uppsala och Sundsvall, förmedlar vi personal med noggrannhet och träffsäkerhet på flera orter i Sverige. Hos oss får du tillgång till ett brett nätverk och en trygg arbetsplats.
Detta är ett bemanningsuppdrag. Det innebär att du kommer att bli anställd direkt hos oss på Nordic Bemanning & Rekrytering och omfattas av all den trygghet vi som medlemmar i vår branschorganisation har. Varaktighet, arbetstid, etc.
