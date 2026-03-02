Resande Installationstekniker Sökes Till Assa Abloy
2026-03-02
Vill du arbeta med marknadsledande entrélösningar, ha frihet i vardagen och samtidigt vara en del av ett sammansvetsat team?
I denna roll arbetar du med att installera ASSA ABLOY:s entrélösningar hos kunder runt om i Sverige - ibland även utomlands (ovanligt). Du utgår hemifrån och har tillgång till tjänstebil (ej förmånsbil). Arbetet kombinerar tekniskt kunnande med praktiskt hantverk och innebär både självständigt arbete och jobb i team.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Rollen genomför de installationer som ingår i avtalet efter nybyggnation eller ombyggnation. I arbetet ligger att utföra installation av kontrakterade produkter och ifyllande/uppdaterande av gällande dokumentation.
Ansvar och befogenheter
Utföra installation av gällande produkter i Sverige och vid behov utomlands
Rapportera utförda uppdrag till kund och AAES
Ta emot tilläggsbeställning
Avbryta eller förhindra arbete som innebär uppenbar fara för sig själv eller andra eller som strider mot gällande lagstiftning
Ansvara för att utrustning såsom bland annat servicebil, verktyg och skyddsutrustning hålls i bra skick
Ansvara för sin personliga säkerhet
Vid behov agera ledande montör i samband med installationer tillsammans med underentreprenörer
DETTA SÖKER VI
ASSA ABLOY värderar både kompetens och personliga egenskaper högt. Du får tryggheten i ett globalt företag och gemenskapen i ett nära team. Här arbetar man med frihet under ansvar och ett fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
• Kompetenser:
God kännedom om AAES produkter
God kunskap om mekanik
God kunskap om elsystem, elsäkerhet och för produkterna relevanta angränsande system
Hydraulik i tillämpliga fall
• Krav:Publiceringsdatum2026-03-02Utbildningsbakgrund
3 årigt gymnasium inom el, mekanik eller likvärdig eller relevant yrkesutbildning
Liftutbildning
Heta arbeten
Språk:
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i engelska i tal och skrift

Övrig information
B-körkort
Vi behandlar ansökningar löpande - vänta inte med att skicka in din!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
261 44 LANDSKRONA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Edyta Holm info@studentconsulting.com Jobbnummer
9771333