Resande Bilmekaniker / Mobile Service Technician - Luleå
TM Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Luleå
2026-01-06
Vill du vara en del av att accelerera världens omställning till hållbar energi? Det är vårt uppdrag på Tesla.
Vi söker nu en Resande Bilmekaniker/Mobile Service Technician i Gammelstad, Luleå, med omnejd. Våra resande bilmekaniker är unika inom branschen och kör specialanpassade bilar till våra kunders platser för att tillgodose deras behov och säkerställa en förstklassig service.
Hos oss är våra bilmekaniker ryggraden för våra serviceärenden, och är en stor del i vårt uppdrag att accelerera världens omställning till hållbar energi. Vi har skapat ett av de mest innovativa fordonen som någonsin tillverkats, och du kommer att bli en del av att säkra en lika innovativ serviceerfarenhet för kunden.
Vi erbjuder:
En dynamisk, trygg och snabbrörlig miljö där inkludering, utveckling och samarbete är nycklarna till framgång.
En möjlighet att arbeta med innovativ teknologi med avancerade verktyg och mjukvaror.
En konstant träning och utveckling som kommer att hjälpa dig att utveckla dina färdigheter och din karriär.
Ett konkurrenskraftigt kompensationspaket som även inkluderar Tesla-aktier.
Ansvarsområden:
Serva, reparera och förbättra: Genom att arbeta med Teslas specifika mjukvara och avancerade verktyg kommer du att självständigt serva våra kunders bilar.
Säkra högsta kvalitet: Att reparera rätt första gången är viktigt och du kommer att inspektera våra bilar noggrant och med högsta kvalitetsstandard innan återlämning.
Samarbeta: Arbeta med olika team och avdelningar (lokalt och regionalt) för att kunna supportera och dela goda exempel för att förbättra serviceupplevelsen för alla våra kunder.
Utvecklas: Vi kommer att göra allt för att skapa rätt förutsättningar för dig att lyckas genom att träna dig i Tesla-specifik teknologi och reparationer av elektriska bilar.
Stödja hela serviceprocessen efter behov från verksamheten för att underlätta för deras kärnuppgifter, med aktiviteter så som reservdelshantering, schemaläggning osv.
Kundkontakt: Ta ägandeskap för alla kundkontakter. Du kommer att behöva utföra grundläggande reparationer, utbilda kunder om teknisk information och allmän användning av fordonet.
Tekniskt erfaren: Du har professionell erfarenhet av att utföra service och reparationer från antingen bil-, flyg-, båtindustrin eller liknande.
En skicklig kommunikatör: Du skriver och pratar engelska samt svenska, och vet hur du får saker gjorda genom respektfull och tydlig kommunikation.
En säker förare: Vi har som krav att du innehar ett giltigt B-körkort.
En flexibel lagspelare: Du trivs med att samarbeta med olika typer av människor och är redo att jobba skift för att hjälpa ditt team vid behov.
För att kunna bli övervägd till våra roller i Sverige är det krav på att du har rätt att arbeta inom EU/EEA. Ansökningar skickas in online och innehålla ett CV på engelska eller svenska. Vi välkomnar mångfald och uppmuntrar ansökningar från individer oavsett könstillhörighet eller definition.
