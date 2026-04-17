Reparatör till Lesjöfors Fjädrar AB
2026-04-17
Vi söker nu en engagerad och lösningsorienterad reparatör till vår verksamhet inom fjäderindustrin. Du blir en del av ett underhållsteam där ni tillsammans arbetar med att säkerställa driften.Publiceringsdatum2026-04-17Om tjänsten
Som reparatör hos oss kommer du att arbeta med reparation, felsökning och akut underhåll av maskiner i vår maskinpark. Arbetet är varierande och kräver att du snabbt kan identifiera problem och hitta effektiva lösningar för att säkerställa driften. Du blir en del av vårt underhållsteam som idag består av fem personer. Tillsammans arbetar ni nära produktionen med att säkerställa en stabil drift genom reparationer, felsökning och förebyggande underhåll. Tjänsten innebär skiftarbete med varierande arbetstider.Arbetsuppgifter
Reparation och felsökning av produktionsutrustning
Akut underhåll och åtgärder vid driftstopp
Förebyggande underhåll av maskiner
Samarbete med produktion och övriga tekniska funktionerDina personliga egenskaper
Du är lösningsorienterad och har förmågan att snabbt sätta dig in i problem för att hitta åtgärder, även i situationer där det krävs snabba beslut. Arbetet ställer krav på initiativtagande samtidigt som du behöver vara flexibel och kunna hantera varierande arbetsuppgifter i en dynamisk produktionsmiljö. Du har också lätt för att samarbeta med andra. Som person har du ett högt säkerhetstänk och ett tekniskt intresse. Du är självgående och arbetar med fokus på effektivitet och noggrannhet. Vidare trivs du i en arbetsroll där du får ta ett stort eget ansvar.
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Du har:
Relevant teknisk utbildning, exempelvis industritekniskt program eller YH-utbildning inom underhållsteknik, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Bakgrund från verkstadsindustri eller annan verksamhet med teknisk inriktning
Några års erfarenhet som reparatör, underhållstekniker eller liknande
Goda kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift
Teknisk förståelse och vana att arbeta praktiskt
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av svetsning
Truckkort
Traverskort
Lesjöfors Fjädrar AB var koncernens första fabrik 1675 och verksamheten finns än idag kvar i värmländska bruksorten Lesjöfors. Organisation bygger på engagemang, teamarbete och strävan efter att ständigt förbättras och hitta nya lösningar för att tillgodose kundens behov. Idag jobbar ett 70-tal personer på fabriken där vi huvudsakligen tillverkar fjädrar till tung industri.
Företaget är en del av globala Lesjöforskoncernen, en av Europas ledande leverantörer av fjädrar, stansade banddetaljer och gasfjädrar och en stolt historia som sträcker sig tillbaka till 1600-talet. Idag består koncernen av ca 50 fabriker och försäljningsbolag i ett tjugotal länder. Som en långsiktig och engagerad fjäderinnovatör fortsätter koncernen att växa med god lönsamhet, både organiskt och genom förvärv. Koncernens ägare Beijer Alma är noterade på Stockholmsbörsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-14 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lesjöfors Fjädrar AB
682 60 LESJÖFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort.
